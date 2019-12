Rc auto familiare scatta dal primo rinnovo Auto aziendali | tassa quasi azzerata

Rc auto - Unipol contro la norma 5S Cimbri : "Premio familiare iniquo" : Ieri l’Ania, la Confindustria delle assicurazioni italiane. Oggi il numero uno del gruppo leader in Italia ne nell’Rc Auto: Carlo Cimbri, amministratore delegato di Unipol. Le nuove norme del decreto fiscale approvate dalla commissione Finanze sull’estensione dei benefici dell’assicurazione Rc Auto familiare alle due ruote introducono elementi di “iniquità”. Segui su affaritaliani.it

Rc auto familiare - è scontro : Ania e Codacons, dubbi sulla Rc auto familiare. Il rischio è quello di arrecare un danno agli automobilisti virtuosi. Accolta come una svolta positiva, la Rc auto familiare già fa discutere il governo. La proposta è figlia del Movimento 5 Stelle ma lascia perplessi gli assicuratori. Incidente moto Ania contro Rc auto familiare, “il dato sugli incidenti causati da ciascun assicurato si azzera in fase di rinnovo” Le ...

Rc auto familiare 2020 : da quando - a chi conviene e quanto costa : Rc auto familiare 2020: da quando, a chi conviene e quanto costa Sulla Rc auto familiare ci saranno diverse importanti novità a partire dal prossimo gennaio 2020. Stando a quanto riporta un emendamento al DL Fisco con primo firmatario Andrea Caso (M5S), i nuclei familiari potranno avvalersi della classe di merito più favorevole relativa a uno dei veicoli intestati al nucleo stesso anche sugli altri mezzi. E per altri mezzi s’intendono anche ...

Manovra lunedì in Senato : si va verso la fiducia. Scontro su Rc auto familiare - si valuta di escludere i rinnovi : La Manovra approda in Parlamento: la discussione in Senato prenderà il via lunedì 9 dicembre alle 12 e poi continuerà nella giornata di martedì, nella quale il governo...

Manovra lunedì in Senato : si va verso la fiducia. Scontro su Rc auto familiare : La Manovra approda in Parlamento: la discussione in Senato prenderà il via lunedì 9 dicembre alle 12 e poi continuerà nella giornata di martedì, nella quale il governo...

auto elettriche e ibride - IVA agevolata al 4% per i disabili. E l’RC auto diventa familiare : Un piccolo passo per le istituzioni, un grande passo per la civiltà. Un provvedimento messo a punto dalla commissione Finanze della Camera consente, finalmente, di estendere la misura dell’Iva agevolata (4%) anche alle Auto elettrificate acquistate dai diversamente abili. Infatti, fino a oggi la legge, datata 1972, riguardava solo i veicoli a benzina con cilindrata non superiore a 2 litri e turbodiesel con cilindrata non superiore a 2,8 litri. E ...

Dl fisco - ecco l’Rc auto familiare : vale la classe di merito più vantaggiosa. Ecco cosa cambia : Nasce l’Rc auto familiare. Tra i provvedimenti previsti dal dl fisco, un emendamento a prima firma Andrea Caso (M5s) permetterà alle famiglie di beneficiare della fascia assicurativa più bassa fra tutti i veicoli di proprietà del nucleo. La nuova formula di fatto amplia quanto già contenuto all’articolo 134 del codice delle assicurazioni che, in caso di nuovi acquisti, già prevedeva che nelle famiglie si potesse acquisire per la ...

Rc auto familiare - premi più bassi anche per le moto : Più soldi per le assunzioni nella Sanità e novità sull?assicurazione per l?auto. Dopo la maratona notturna della commissione Finanze della Camera, che ieri mattina ha...

Rc auto - ora è «familiare». Si paga il premio più basso (anche per le moto). Le misure del dl fisco : Dopo 14 ore di discussione via libera della commissione Finanze della Camera al decreto fiscale collegato alla manovra: le norme più contestate su partiti e fondazioni, carcere agli evasori

Fisco - arriva Rc auto familiare : si pagherà la migliore classe assicurativa : I deputati del Movimento Cinque Stelle annunciato un nuovo emendamento al dl Fisco per cui un nucleo familiare potrà beneficiare della fascia assicurativa più bassa fra tutti i veicoli di proprietà. Il provvedimento comprende anche moto e scooter. Se ad esempio in una famiglia c'è un motorino in 14classe e un'automobile in prima, a partire dal prossimo rinnovo dell'assicurazione anche per il motorino si potrà pagare la quota stabilita per la ...

Decreto fisco - arriva l’Rc auto familiare : si paga il premio con la classe migliore - anche sulle moto : Dalle maglie del Decreto fiscale esce una rivoluzione per l’Rc auto. Grazie a un emendamento a prima firma Andrea Caso, si potrà beneficiare della fascia assicurativa più bassa fra tutti i veicoli di proprietà del nucleo familiare

Assicurazione Rc auto : la classe di merito sarà familiare - vale anche per moto e scooter : Il Movimento Cinque Stelle ha annunciato con apparente grande soddisfazione il fatto che, nel Dl fisco, è stato inserita un'importante novità relativamente all'Rc auto. Una delle maggiori voci di spesa nella gestione degli autoveicoli, ossia l'Assicurazione, potrebbe, per ciascuna famiglia, essere ridotta grazie all'opportunità di beneficiare della classe di merito più bassa esistente in un nucleo familiare. Non è un caso che i deputati grillini ...

Arriva assicurazione rc auto familiare - premi a fascia più bassa. Vale anche per moto e scooter : «Nel dl fisco siamo riusciti ad ottenere un'importante novità sulle assicurazioni. Grazie ad un emendamento a prima firma Andrea Caso, si potrà beneficiare della fascia...