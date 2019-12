Raoul Bova | maschera di dolore sul volto al funerale della mamma Rosa

Raoul Bova - tutto il suo dolore al funerale di mamma Rosa. C’era anche la ex moglie - Chiara Giordano : Qualche giorno fa il celebre attore Raoul Bova è stato colpito da un gravissimo lutto familiare. A quasi due anni di distanza dalla morte del papà, deceduto nel gennaio 2018, è infatti morta anche l’adorata mamma Rosa. Lui aveva annunciato così la triste notizia: “Mi piace ricordarti così mammina mia…Risate, abbracci e fiori…” ed aveva allegato una foto in sua compagnia. L’attuale partner dell’uomo, ...

Luca Argentero e Raoul Bova sono ‘Fratelli unici’ : trama - cast e curiosità del film : Va in onda mercoledì 4 dicembre alle 21.25 su Rai 1 il film diretto da Alessio Maria Federici Fratelli Unici, che vanta un cast di attori molto amati come Raoul Bova, Miriam Leone, Carolina Crescentini e Luca Argentero. La pellicola è una produzione Rai Cinema e Lux Vide ed è uscita in sala nel 2014. Fratelli unici, il trailer Fratelli unici, la trama Il film ruota attorno al rapporto tra Pietro e Francesco. Il primo è un uomo apparentemente ...

Fratelli Unici - Rai 1/ Cast e trama del film con Raoul Bova - oggi - 4 dicembre 2019 - : Fratelli Unici in onda su Rai 1 oggi, 4 dicembre 2019. Nel Cast Carolina Crescentini, Raoul Bova, Luca Argentero e Miriam Leone.

