Radio Kiss Kiss – Parla ADL | ”Fiducia totale in Ancelotti” Le dichiarazioni integrali

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Pochissimi minuti fa in diretta su, tr Valter De Maggio, in diretta su, ha specificato che: ”Ho chiamato De Laurentiis, mi ha autorizzato ufficialmente a rivelare tutti i contenuti della telefonata. Non è mai venuta meno la mia fiducia in Carlo Ancelotti. E’ed incondizionata, come uomo e come allenatore. Non ho deciso nulla, sarebbe un errore decidere in questo momento. Sarebbe sbagliato decidere ora. Esiste solo la strada del modus operandi, tutti noi dobbiamo ritrovare serenità. Lavorino con serenità”. La squadra si radunerà questa sera in ritiro per preparare al meglio il match contro l’Udinese, che si disputerà sabato 7 dicembre 2019 alle ore 18:00. L'articoloADL: ”Fiduciain Ancelotti”. LeCalciomercato Napoli.

Antonio54584022 : @SpudFNVPN Praticamente la notizia bomba e de Laurentiis che dice che ha piena fiducia in Ancelotti. Ma quale bomba… - DiVsio : @SpudFNVPN Radio kiss kiss annuncia che alle 13 ci saranno notizie esclusive sul Napoli... - Alethomas71 : @tuttonapoli Alvino l’unico giornalaio pompiere ??!! Ma adesso a radio kiss visto i risultati in quanti lo seguono?? -