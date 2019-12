Quel nuovo missile Usa che uccide con le lame

it.insideover

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Il Pentagono scelto di impiegare una nuova “sofisticata” arma per eliminare gli obiettivi di rilievo – chiamati in gergo “high value” -nelle missioni hunter-killer operate da Usaf e Cia in Medio Oriente. Questo, per ovviare al problema delle perdite collaterali, all’apparenza sembra una comune bomba guidata, ma invece di essere dotata di una carica esplosiva ad alto potenziale, porta al suo interno delle “” affilate. Sembra un arma da Goldrake,rotanti, invece è l’ultima trovata della tecnologia bellica statunitense che prosegue nel supportare le divisioni di droni-killer che non si fermano nel dare la caccia ai leader delle organizzazioni terroristiche internazionali ancora attive in Medio Oriente. Dopo lo scandalo delle vittime collaterali provocate dalle numerose uccisioni mirate, per diverso tempo si è studiato ...

