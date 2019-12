Quanto è migliorato Halo Reach su PC rispetto a Xbox 360? - analisi comparativa

eurogamer

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Dopo una lunga attesa,: The Master Chief Collection sta finalmente arrivando su PC. Durante l'evento X019 della scorsa settimana, Microsoft ha confermato che il rilascio episodico previsto dei vari capitoli della collection inizierà il 3 dicembre con l'arrivo di. Abbiamo avuto occasione di provare questa conversione sullo showfloor, abbiamo catturato qualche immagine e abbiamo scavato a fondo nel menu delle opzioni. Nel corso del nostro test, inoltre, abbiamo notato l'interessante aggiunta di una 'modalità potenziata' che sfrutta la potenza aggiuntiva dell'hardware moderno diper aggiornare l'esperienza offerta daoltre i soliti aspetti legati alla risoluzione e al frame-rate.I requisiti di sistema disono piuttosto accessibili e, probabilmente, questo non dovrebbe sorprenderci: tenete in mente che il gioco originale è stato lanciato più di nove ...

IacoBlu : @MAD_TOMMY99 Per quanto riguarda me stesso so quanto valgo, sono consapevole delle mie lacune ma anche di quanto io… - Eurogamer_it : uanto è migliorato Halo Reach su PC rispetto a Xbox 360? Risponde il #DigitalFoundry nella sua analisi comparativa. - Maurizi68468975 : @QRepubblica @GiorgiaMeloni A noi l'Europa sta creando molti...troppi problemi, penso che il progetto politico potr… -