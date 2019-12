Quanto costa all’Italia il Mes? Le cifre reali smentiscono Salvini

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Da diverse settimane quello delè l’argomento che va per la maggiore tra le prime pagine dei quotidiani italiani, ma nonostante i proclami politici sui rischi che il cosiddetto Fondo salva Stati comporterebbe per il nostro Paese nessuno ha ancora effettivamente spiegatoed èto finora all’Italia il. La cifra reale versata da Roma per il Meccanismo Europeo di Stabilità è infatti di gran lunga inferiore rispetto aaffermato in questi giorni da svariati esponenti politici, primo fra tutti Matteoall’Italia? Secondo i suoi detrattori, la riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità provocherebbe un danno ai risparmiatori italiani, che verrebbero penalizzati dai miliardi di euro che l’Italia sarebbe costretta a versare nel Fondo salva Stati. Stando addirittura ariferito dal leader della Lega Matteo ...

imediciofficial : Quanto costa coronare un sogno? #IMedici #NelNomeDellaFamiglia - massidanu : @Delirio897J Si ma quanto dura? Quello è il problema, fede Ronaldo zero forma, costa fuori, menomale che dybala è Gonzalo stanno bene, sennó - Koiroiro : RT @claudio_2022: Quanto ci costa il MES al 31-12-2018 di stipendi 179 persone occupate con stipendi da nababbo Il numero uno 324.000 euro… -