Qatar 2022 | le regole per le qualificazioni europee

MSC ospiterà i tifosi dei Mondiali di Calcio del Qatar 2022 : Il Supreme Committee for Delivery & Legacy (SC) ha firmato un accordo con MSC Cruises per noleggiare due navi da crociera per ospitare gli appassionati di Calcio durante la Coppa del Mondo che si terrà in Qatar dal 21 novembre 2022. In base all’accordo, lo Stato del Qatar noleggerà MSC Europa e MSC Poesia. La prima, MSC Europa, è oggi in costruzione nel cantiere di Saint-Nazaire, in Francia, e sarà consegnata entro il 2022. Si tratta della ...