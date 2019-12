Probabili formazioni Serie A | ecco chi potrebbe scendere in campo nel weekend

Udinese-Napoli in tv : orario partita - pronostico e Probabili formazioni : Udinese-Napoli, le info sulla diretta TV ed il pronostico del match. Ancelotti dice ”NO” al 4-3-3 Aggiornamento ore 10:35 del 4 dicembre 2019 – In base a quanto riferito questa mattina da ”La Repubblica”, Carlo Ancelotti avrebbe detto ”NO” ai propri calciatori in riferimento alla richiesta di tornare al 4-3-3. Una decisione forte che tuttavia rispecchia la filosofia di gioco del tecnico di Reggiolo. Ora ...

Sassuolo-Cagliari - Probabili formazioni : Nainggolan dietro Simeone e Pedro - Turati dal 1' : Domenica 8 dicembre 2019 alle ore 15:00 ci sarà il match tra Sassuolo e Cagliari, valido per il 15° turno di Serie A. La classifica al momento vede i neroverdi in 14a posizione con 14 punti ed una partita contro il Brescia da recuperare, mentre i sardi navigano in 'zona Champions' con 28 punti ed una quarta posizione in campionato che nessuno si aspettava. Nel precedente turno il Sassuolo ha ottenuto un prezioso punto in trasferta contro i ...

Serie A - le Probabili formazioni della quindicesima giornata : Serie A, le probabili formazioni della quindicesima giornata. Inter-Roma e Lazio-Juventus in big match. Completa il programma Bologna-Milan. ROMA – Serie A, le probabili formazioni della quindicesima giornata. Inter-Roma e Lazio-Juventus i due big match di giornata. Il programma viene chiuso nella serata di domenica da Bologna-Milan. (INFO STREAMING Serie A) Serie A, le probabili formazioni della quindicesima giornata Di seguito ...

Bologna-Milan - Probabili formazioni : per Pioli tridente con Suso-Piatek-Bonaventura : Domenica 8 dicembre 2019 alle ore 20:45 ci sarà il match tra Bologna e Milan, valido per il 15° turno di Serie A. Le due compagini, al momento, militano in 11^ e 12^ posizione rispettivamente con 17 lunghezze per il club milanese e 16 punti per i rossoblu. Solitamente i rossoneri ci hanno abituato a posizioni ben più lusinghiere in campionato ma in questa stagione, sino ad adesso, stanno faticando a trovare la quadra ed il piazzamento ne è ...

Probabili formazioni Serie A 2019/2020 - la guida alla 15ª giornata : Probabili Formazioni Serie A 2019/2020: ecco come scenderanno in campo le venti squadre La Serie A 2019/2020 è iniziata sabato 24 agosto 2019 e si concluderà domenica 24 maggio 2020. Le soste per le Nazionali saranno quattro: l’8 settembre 2019, il 13 ottobre 2019, il 17 novembre 2019 e il 29 marzo 2020. La pausa invernale è prevista dal 23 dicembre 2019 al 4 gennaio 2020. I turni infrasettimanali saranno il 25 settembre 2019, il 30 ...

Cagliari-Sampdoria Probabili formazioni : Rafael e Faragò dal 1' - c’è Gabbiadini : CAGLIARI SAMPDORIA probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida della Sardegna Arena tra Cagliari e Sampdoria. Padroni di casa in campo con il solito 4-3-1-2, con Rafal titolare al posto dell squalificato Olsen, out per 4 turni. In difesa spazio per Faragò sulla destra, il quale sarà chiamato a sostituire lo squalificato […] L'articolo Cagliari-Sampdoria probabili formazioni: Rafael e Faragò dal 1′, ...

Probabili formazioni 14^ giornata : Sarri sceglie Dybala! Out Muriel e Zapata. Conte con Lukaku-Lautaro Martinez : Probabili formazioni 14 giornata- 14° turno di Serie A pronto a regalare importanti colpi di scena già a partire dal derby lombardo tra Brescia e Atalanta. Grosso potrebbe affidarsi nuovamente a Balotelli dal 1′, Atalanta senza Muriel e Zapata. Occhio anche alla sfida tra Juventus-Sassuolo: Sarri punterà forte su Dybala, possibile panchina per Ronaldo. Chance […] L'articolo Probabili formazioni 14^ giornata: Sarri sceglie Dybala! Out ...

Udinese-Napoli - Probabili formazioni : per Ancelotti tridente con Lozano-Mertens-Insigne : Sabato 7 dicembre alle ore 18:00 l'Udinese sfiderà il Napoli in un match valido per il 15° turno di Serie A. Durante la quattordicesima giornata i bianconeri hanno subito una pesante sconfitta per 3-0 contro la Lazio. Tuttavia la 16ma posizione in classifica con un vantaggio di 4 punti dalla 'zona retrocessione' non è ancora così allarmante, al momento, per i friulani a patto che inizino a racimolare qualche punto in più rispetto alle ultime ...

Atalanta-Verona - Probabili formazioni : Gomez e Muriel in panca per la Champions : Sabato 7 dicembre 2019 alle ore 15:00 si scontreranno Atalanta e Verona, in un match valido per il 15° turno di Serie A. I bergamaschi nel turno precedente hanno ottenuto una schiacciante vittoria per 3-0 in trasferta contro le Rondinelle, al momento ultime della classe a sette lunghezze sebbene abbiano una partita da recuperare contro il Sassuolo. Tre punti ottenuti con doppietta di Pasalic e la rete di Ilicic allo scadere che permettono alla ...

Inter-Roma - Probabili formazioni : tandem Lukaku-Lautaro - tornano Asamoah e Zaniolo : Alle ore 20:45 di venerdì 6 dicembre Inter e Roma si scontreranno nel match valido per il 15° turno di Serie A. I nerazzurri durante la scorsa giornata di campionato hanno ottenuto tre punti vincendo per 2-1 contro la Spal, dove alla doppietta di Lautaro Martinez del primo tempo ha risposto Valoti al 50'. Questa vittoria ha consentito alla compagine di Antonio Conte di sorpassare, per la seconda volta in stagione, la Juventus in testa al ...

Lazio-Juventus - Probabili formazioni : Correa e Immobile sfidano CR7 e Dybala : Sabato 7 dicembre 2019 allo Stadio Olimpico si disputerà il match tra Lazio e Juventus, valido per il 15° turno di Serie A. Un incontro di vertice che vedrà la seconda e terza della classe darsi battaglia. La Lazio viaggia a ritmi altissimi in questa stagione con una terza posizione da 30 lunghezze, 'figlia' del secondo miglior attacco e la terza miglior difesa. Nel 14° turno, ieri, i biancocelesti hanno piegato l'Udinese con un rotondo 3-0 nel ...

Basakseihir-Roma e Lazio-Cluj - Probabili formazioni : Pellegrini e Caicedo dal 1' : Basakseihir Roma probabili formazioni- Roma a caccia della qualificazione ai prossimi 16esimi di finale di Europa League. Situazione leggermente complicata, ma non disastrosa: ecco perchè Fonseca proverà a raggiungere l’obiettivo in maniera totale e concreta. Confermato il solito 4-2-3-1: nessuna novità in difesa, con Spinazzola in campo dal 1′. A sinistra Kolarova e Mancini-Smalling al […] L'articolo Basakseihir-Roma e ...