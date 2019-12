Previsioni astrologiche 31 dicembre | notte di San Silvestro ' top' per Toro e Capricorno

Blastingnews

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Il 312019 la Luna e Nettuno stazioneranno in Pesci mentre Plutone, Saturno, Giove e Venere saranno nell'orbita del. Il Sole permarrà in Sagittario come Marte e Mercurio nel segno dello Scorpione. Infine il Nodo Luna sarà sui gradi del Cancro, nel frattempo Urano continuerà il suo moto infavorevoli per Scorpione e, meno rosee invece per Acquario e Cancro.coccolato Ariete: distratti. Il duetto Marte-Mercurio nell'avverso Scorpione potrebbe appannare idee ed intenti dei nati Ariete che, di conseguenza, non riusciranno sempre a concentrarsi a dovere durante lo svolgimento delle attività pratiche.: coccolati. Venere nel loro Elemento 'regalerà' ai nati del segno un ultimo giorno dell'anno pieno di affetto che il partner ed i figli non si tireranno indietro nel dimostrarlo....

