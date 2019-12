Prescrizione | PD contro M5S | Non faremo passi indietro Renzi | Noi

blogo

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) È sempre alta la tensione tra le forze di maggioranza sul tema caldo della riforma della giustizia e in particolare sulla. Stamattina Luigi Di Maio, prima in radio al Gr1 e poi su Facebook, ha ribadito che la riforma diventerà legge il 1° gennaio, ma il PD non ci sta. Andrea Marcucci, capogruppo dem al Senato, ha detto:"Di Maio forse non ha capito la gravità della situazione. Sulla, non. Non si può accettare una norma anticostituzionale come il blocco delladopo il primo grado di giudizio. Non si possono sottoporre i cittadini a processi infiniti. Ci sono diverse soluzioni tecniche da affrontare ora, consiglio al capo del M5S di smetterla con le provocazioni"Stefano Ceccanti, capogruppo del PD alla Commissione Affari Costituzionali ha scritto su Facebook:"Se la Lega è stata disponibile a votare una norma ...

