Prescrizione | Di Maio | a gennaio diventa legge Insorge il Pd

"Sulla Prescrizione avanti tutta" E' di nuovo asse Dibba-Di Maio : Governo nel caos sulla giustizia. Esattamente come sul Mes, Alessandro Di Battista scende in campo al fianco del ministro degli Esteri e capo politico del Movimento 5 Stelle: "Ha ragione Luigi, la norma che blocca la prescrizione entrerà in vigore il 1 gennaio. Punto", scrive... Segui su affaritaliani.it

Prescrizione - Di Battista : bene Di Maio : 14.28 Asse Di Maio-Di Battista non solo sul Mes. Anche sulla Prescrizione l'esponente M5S si schiera con il capo politico del Movimento, dopo gli altolà di Pd e Italia viva. "Ha ragione Luigi, la norma che blocca la Prescrizione entrerà in vigore il 1 gennaio",scrive su Fb "Se poi il Pd, con Salvini, Meloni,Berlusconi e Renzi dovesse bloccarla se ne assumerà le responsabilità", avverte. Ma "non credo che questo accadrà anche perché se si ...

Luigi Di Maio annuncia la riforma della Prescrizione : sarà legge dal 1° gennaio 2020 : Intervistato nell’ambito del programma radiofonico Gr1, su Radio1 Rai, Luigi Di Maio ha spiegato che il M5S andrà avanti sulla riforma della prescrizione, anche senza l’appoggio del PD Sulla riforma della prescrizione il M5S andrà avanti e non si discute: in questi termini si è espresso Luigi Di Maio. Ospitato nell’ambito del programma radiofonico Gr1, […] L'articolo Luigi Di Maio annuncia la riforma della prescrizione: sarà legge dal 1° ...

Prescrizione - Di Maio annuncia : “Sarà legge dal primo gennaio - no a Nazareno 2.0” : Il leader del M5s, Luigi Di Maio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Gr1, tornando sulla volontà di abolire la Prescrizione. Si torna a parlare della questione Mes e della richiesta di abolizione della Prescrizione. Sono questi i temi caldi toccati da Luigi Di Maio in un’intervista rilasciata al Gr1. Prescrizione, Di Maio annuncia: “Dal […] L'articolo Prescrizione, Di Maio annuncia: “Sarà legge dal primo ...

Scontro sulla Prescrizione. Di Maio : "La riforma sarà legge dal 1° gennaio". Renziani : "Pronti a votare con Fi" : Si inasprisce il dibattito sulla prescrizione all’interno della maggioranza. Da un lato il Movimento 5 stelle, con Di Maio che dice: “La nostra riforma dal primo gennaio diventa legge. Su questo non discutiamo”. Dall’altro il Pd e Italia Viva, che chiedono un rinvio, mostrando comunque posizioni diverse. I Renziani si dicono pronti, in mancanza di alternative, a votare la proposta di legge di Forza Italia, relatore Enrico ...

Prescrizione - Pd a Di Maio : non provocare : 11.58 "Di Maio forse non ha capito la gravità della situazione. Sulla Prescrizione, non faremo passi indietro". Lo assicura il presidente dei senatori Pd,Marcucci. "Non si può accettare una norma anticostituzionale come il blocco della Prescrizione dopo il primo grado di giudizio -spiega Marcucci- Non si possono sottoporre i cittadini a processi infiniti". E conclude: "Ci sono diverse soluzioni tecniche da affrontare ora, consiglio al capo del ...

Prescrizione - Di Maio : «Dal 1 gennaio la nostra riforma è legge». Italia Viva pronta a votare con Forza Italia : «La nostra riforma dal primo gennaio diventa legge. Su questo non discutiamo»: così il capo politico M5s Luigi Di Maio ha avvertito gli alleati di governo, dai microfoni del Gr1 di Radio Rai. La riforma della giustizia targata Bonafede aveva provocato tensione con la Lega e ora il meccanismo si sta replicando nell’attuale maggioranza: lo scontro è sullo stop della Prescrizione dopo il primo grado di giudizio. «Se il Pd poi vuol ...

Di Maio sulla Prescrizione : "La nostra riforma sarà legge il 1° gennaio. No a Nazareno 2.0" : Il ministro degli Esteri e leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio questa mattina è intervenuto al Gr1 su Radio1 Rai e ha parlato dei principali nodi che il governo Conte 2 sta cercando di risolvere in questo periodo. In particolare, sul tema della riforma della giustizia e il tanto discusso punto sulla prescrizione Di Maio ha detto:"La nostra riforma dal primo gennaio diventa legge. Su questo non discutiamo. Se il Pd poi vuol votare una ...

Prescrizione - Di Maio alza la posta : “Da gennaio è legge - no al Nazareno 2.0” : Luigi Di Maio risponde a Zingaretti sulla Prescrizione: “Dal 1 gennaio è legge”. E sul Mes: “Non ho mai parlato di crisi di governo”. Intervenuto ai microfoni del Gr1, Luigi Di Maio ha provato a chiarire la posizione del Movimento 5 Stelle sul Mes e sulla Prescrizione, i due temi caldi, anzi bollenti, che rischiano di portare il governo verso una crisi che potrebbe rivelarsi addirittura fatale. Così come auspicato da ...

Prescrizione - Di Maio : “La riforma il primo gennaio sarà legge” : “La nostra riforma dal primo gennaio diventa legge. Su questo non discutiamo” ha detto Di Maio parlando della Prescrizione in un’intervista su Rai Radio 1. “Se il Pd poi vuole votare una legge con Salvini e Berlusconi per far tornare la Prescrizione com’era ideata da Berlusconi sarà un Nazareno 2.0, ma non credo avverrà” ha detto rispondendo alle dichiarazioni rilasciate dai Dem. Prescrizione: il commento di ...

Prescrizione - Di Maio : “Non si discute - dal primo gennaio la riforma è legge. Non credo Pd voterà con Fi e Lega” : “La nostra riforma dal primo gennaio diventa legge. Su questo non discutiamo. Se il Pd poi vuol votare una legge con Salvini e Berlusconi per far tornare la Prescrizione com’era ideata da Berlusconi sarà un Nazareno 2.0, ma non credo avverrà”, ha dichiarato Luigi Di Maio in un’intervista a Gr1 su Radio1 Rai. L'articolo Prescrizione, Di Maio: “Non si discute, dal primo gennaio la riforma è legge. Non credo Pd voterà con Fi ...

Prescrizione - Di Maio a La7 : “Se il Pd vota riforma della giustizia con Salvini e Berlusconi è il Nazareno 2.0” : “Se il Pd vota una nuova riforma della giustizia con Salvini e Berlusconi ci troviamo di fronte al Nazareno 2.0. Ma non penso che questo possa accadere”. A dirlo, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, è il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, dopo che il Partito democratico ha aperto alla possibilità di presentare una proprio proposta in tema giustizia qualora non trovi un accordo proprio col Movimento 5 stelle. “Dal ...

Martina Rossi - dalla morte a Maiorca alla Prescrizione di uno dei reati. “Scappava per non essere violentata” – LA CRONOLOGIA : Martina Rossi, 20 anni, genovese, nell’agosto del 2011 è in vacanza con le amiche a Palma di Maiorca (Spagna). La sera del 3 le compagne di viaggio si chiudono in stana con due ragazzi. Lei sale in stanza con due giovani aretini Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, ma dopo venti minuti si sente un urlo straziante – come raccontato da due cittadini danesi che sono nella camera accanto – e i passi precipitosi di qualcuno per le ...

Giustizia - i dubbi di Di Maio su Prescrizione : “Se Pd vota con Salvini e Berlusconi è Nazareno 2.0” : La riforma della Giustizia e il tema della prescrizione continuano a dividere la maggioranza, come confermano anche le parole del capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio: "Se il Pd vota insieme a Salvini e Berlusconi una riforma della Giustizia, è il Nazareno 2.0. Non credo sia possibile”.Continua a leggere