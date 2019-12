Premier League | vola il Liverpool | Mourinho cade a Old Trafford

newsmondo

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Nel 15° turno di, ilvince il derby con l’Everton e mantiene +11 sul Manchester City. Tottenham ko contro lo United. Lain campo nell’infrasettimanale. Il campionato inglese, dopo gli anticipi di martedì, ha disputato altri sei match.inarrestabile Campo principale Anfield, dove è andato in scena il derby del Merseyside-Everton: Klopp concede il riposo a Salah e Firmino ma i Reds stendono comunque i Toffees con un perentorio 5 a 2. Sugli scudi Origi (doppietta) e Mané (gol e due assist). Con questa vittoria, la 14a su 15 gare, i campioni d’Europa consolidano il primato. https://www.youtube.com/watch?v=kMMzyuHCZJQ Ok Leicester e Chelsea Al 2° posto c’è il Leicester, che ha regolato il Watford con le reti di Vardy e Maddison. Settima vittoria consecutiva per le ...

