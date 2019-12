Precipita dalla finestra al quinto piano | morta bambina di 3 anni

Genova - Precipita dalla finestra del quinto piano : morta una bimba di 3 anni : .La piccola originaria del Bangladesh è caduta da una finestra del sesto piano per cause ancora da accertare e a nulla sono serviti i soccorsi. La polizia si trova sul posto e ha transennato l'area per gli accertamenti del caso.Continua a leggere

La Roma sbanca Verona 1-3 : il Napoli Precipita a -8 dalla zona Champions : E’ il momento d’oro della Roma, non quello del Napoli. La vittoria nel posticipo dei giallorossi a Verona (1-3) issa la squadra di Paulo Fonseca al quarto posto solitario, piena zona Champions, e ricaccia addirittura a -8 dalla quota Europa dei big il Napoli di Ancelotti, indicato da tutti nel precampionato come più accreditata rivale della Juve nella corsa allo scudetto. E, invece, no. Alle spalle di Inter e campioni ...

Foligno - donna di 42 anni muore Precipitando dalla finestra di casa : indagato il compagno : Mistero a Foligno per la morte di Isolina Boschi, 42 anni, precipitata dalla finestra al terzo piano dell'edificio in cui abitava col fidanzato. Quest'ultimo è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario come atto dovuto: nessuna ipotesi è esclusa, si attendono i risultati dell'autopsia per vederci chiaro.Continua a leggere

Siena - Precipita dalla Torre del Mangia : morta donna di 35 anni. Si ipotizza suicidio : Una donna di 35 anni è morta precipitando dalla Torre del Mangia da un’altezza di 88 metri in piazza del Campo a Siena. L’ipotesi, secondo i carabinieri, è che si tratti di suicidio: secondo gli inquirenti l’ipotesi sarebbe confermata dal ritrovamento di un biglietto della 35enne. Sul posto sono intervenuti insieme ai soccorsi del 118, i carabinieri, che seguono gli accertamenti, la polizia e la guardia di finanza. Sul posto ...

Ragazza Precipita dalla Torre del Mangia a Siena e muore : ipotesi suicidio : Una donna è precipitata dalla Torre del Mangia a Siena morendo sul colpo. È caduta dalla sommità della Torre, alta 88 metri, che è accessibile per le visite turistiche. L'ipotesi è che si tratti di un suicidio: a quanto emerso, la giovane avrebbe lasciato un biglietto per spiegare le ragioni del tragico gesto.Continua a leggere

Milano - bimbo di sei anni Precipita dalla tromba delle scale in una scuola : gravissimo : Una terribile tragedia si è verificata questa mattina, intorno alle ore 9:45, in una scuola elementare di Milano, precisamente alla Giovanni Battista Pirelli, sita in via Goffredo da Bussero, nel quartiere Niguarda. Secondo quanto si apprende, un piccolo bimbo di sei anni avrebbe scavalcato da solo la ringhiera delle scale e sarebbe precipitato nella tromba di queste ultime, finendo per terra. L'infante avrebbe fatto un volo di diversi metri, ...

Cortina d’Ampezzo : Precipita per otto metri dalla parete di arrampicata - grave bimbo di 6 anni : grave incidente a Cortina d’Ampezzo. Un bambino di 6 anni, residente nella zona di Conegliano Veneto, è precipito da otto metri dopo una rovinosa caduta dalla parete della palestra di roccia “Lino Lacedelli” nella località sciistica delle Dolomiti. Il piccolo è stato soccorso dal 118 e poi è stato trasportato dall’elicottero del 118 all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Non sarebbe comunque in ...

Perde l’appiglio mentre scende dalla montagna : Sonia Precipita e muore a 41 anni : Sonia Bof – un'esperta alpinista di 41 anni di Lentiai, in provincia di Belluno, ha perso la vita mercoledì mentre affrontava un'escursione sulle Alpi; le montagne che da sempre sono state la sua grande passione, le sono state questa volta fatali. La donna ha fatto un volo di oltre centro metri e per lei non c’è stato nulla da fare. Il drammatico incidente è avvenuto mercoledì intorno all’una e mezza del pomeriggio. L'alpinista – ...