Porta Ovest | lavori più veloci con la convenzione VIDEO

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – C’è finalmente latra le Autorità del sistema portuale del Mar Tirreno Centrale e Autostrade meridionali : la firma annunciata oggi dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, significa in termini operativi accelerare lo scavo delle due gallerie dove, fino ad oggi è stato realizzato il 76% dell’intervento complessivo. Al lavoro dallo scorso 7 gennaio, grazie ad un accordo con l’autorità portuale, stazione appaltante, il consorzio Stabile Arechi, costituito da Ital sud e Lsi: 59 operai e 10 tecnici amministrativi hanno scavato in nove mesi quasi 900 metri. Prima di questo periodo l’intervento era stato affidato alla TECNIS che per una serie di intoppi giudiziari ed anche il fallimento della stessa azienda non era riuscita a completare il lavoro. L’annuncio della presidente della regione Campania Deluca è stato accolto da ...

