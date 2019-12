Popolare di Bari | confermate “interlocuzioni” con Mediocredito centrale e Fondo di tutela

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) La Bancadiconferma di aver avviato “interlocuzioni, tuttora in corso”, con il, con ilinterbancario didei depositi e con le autorità di vigilanza per “individuare soluzioni che permettano di soddisfare le esigenze di rafforzamento patrimoniale della stessa”. Lo si legge in una nota sul sito della banca che “considerata la complessità delle attività in corso, comunicherà tempestivamente l’esito delle stesse non appena il quadro complessivo delle iniziative sarà concluso”. Per la banca pugliese per cui il governo sta predisponendo un piano di salvataggio da veicolare attraverso, la banca di Invitalia. Potrebbe esserci bisogno di un miliardo di euro. IlInterbancario didei Depositi si riunirà giovedì per esaminare il dossierdi, la banca pugliese per cui il ...

