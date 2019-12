Più Europa | nominati i portavoce regionali della Campania

Terrorismo - i talebani superano l’Isis come gruppo Più mortale. Ma in Europa il pericolo sono i lupi solitari : Il numero delle vittime del Terrorismo su scala mondiale è calato del 15,2% nel 2018 rispetto all’anno precedente. Lo si evince dal rapporto Global Terrorism Index 2019 dell’Institute for Economics and Peace. Inoltre i talebani hanno superato Daesh come gruppo terroristico più mortale del mondo. Il numero di morti attribuite ai talebani è aumentato di poco meno del 71%. Al contrario, il numero dei morti attribuiti a Daesh è diminuito a livello ...

Previsioni Meteo - l’ondata di freddo sull’Europa sta per finire : torna una massa d’aria Più calda su gran parte del continente [MAPPE] : Previsioni Meteo – Il pattern in Europa sta per invertirsi ancora una volta. Mentre gran parte del Vecchio continente recentemente ha sperimentato condizioni fredde e nevicate localmente, un nuovo flusso zonale determinerà la diffusione di una massa d’aria più calda. Tra oggi e domani, giovedì 5 dicembre, la grande cold pool sull’Europa orientale e sudorientale svanirà e si formerà una dorsale sull’Europa centrale e settentrionale. In ...

C'è un motivo se i danesi sono i Più felici d'Europa. Nelle loro case sembra sempre Natale : Se i danesi sono stati incoronati come il popolo più felice d’Europa c’è un motivo e per trovarlo basta guardare Nelle loro case. Nelle abitazioni dei nostri cugini del nord sembra esserci sempre aria di Natale e, non è un segreto, a Natale siamo tutti più felici.La parola chiave della filosofia dell’abitare a cui hanno dato vita è luce, un elemento fondamentale per poter ricreare ...

Scaramanzia - non siamo Più i campioni d'Europa. Lettonia e Lituania ci superano nella speciale classifica : Non siamo più campioni di Scaramanzia. La nuova Europa porta anche questa novità: ovvero l'Italia collocata sull'ultimo gradino del podio delle nazioni che credono fermamente...

Cara Europa - non ti riconosciamo Più : "I confini dell'Europa" sarà il tema della rassegna Più libri più liberi, dal 4 all'8 dicembre a Roma. Per l'occasione, abbiamo chiesto a sei autori di scrivere una lettera al Vecchio Continente. Tra critiche e speranze, il risultato è un appello chiaro a preservare libertà e democrazia

Spazio - Fraccaro : “L’Italia raddoppia i fondi per i programmi Esa. Con 2 miliardi e 300 milioni siamo Più forti in Europa e nel mondo” : La politica italiana ha deciso di puntare forte sullo Spazio. Dopo gli annunci del presidente del Consiglio Conte e quelli dei suoi delegati alla presidenza del Comint (prima Giorgetti e ora Fraccaro), la conferma è arrivata direttamente dalla riunione ministeriale dell’Agenzia spaziale europea in corso a Siviglia, appuntamento di fondamentale importanza per definire le strategie Ue nel comparto per i prossimi anni. In questa sede, la ...

Ue - Trasparency stila la classifica degli europarlamentari con i redditi extra Più alti. E c’è una sorpresa che riguarda Berlusconi : Due mesi fa, Transparency international ha pubblicato la classifica degli europarlamentari con redditi da attività extra, oltre quella da europarlamentare, e gli importi dichiarati dagli stessi [qui tutti i dati]. È interessante consultare i vari grafici e le informazioni messe online dall’organizzazione, che combatte la corruzione e i conflitti di interesse, per rendersi conto con pochi clic per ogni paese quali siano i partiti e gruppi ...

Il Giornale : il Napoli che ha giocato contro i Più forti d’Europa non merita multe e ritiri punitivi : Sul Giornale, Riccardo Signori analizza la giornata di Champions soffermandosi anche sulla prestazione del Napoli ad Anfield, contro il Liverpool. Una prestazione buona, di fronte ad un Liverpool “che vorrebbe mangiarti ma trova pane troppo duro”. Scrive Signori: “Ed ecco invece il Napoli che non merita multe e nemmeno ritiri punitivi. Se l’è giocata contro i più forti ed ha rischiato di ripetere lo scherzetto dell’andata. ...

Mika : «Io figlio dell'Europa - non la riconosco Più» : Mia madre è libanese, mio padre americano. In me convivono l'educazione anglosassone, ricevuta a scuola, e il temperamento libanese, molto più vicino a quello dell'Europa...

Torna acqua alta a Venezia. L’Europa - non c’e’ piu’ tempo : E' passata l'emergenza, ma Venezia non e' ancora uscita dal tunnel dell'acqua alta di questo anomalo autunno 2019. Mentre il Governo ha stanziato i primi aiuti, e il Comune si appresta a ricevere i moduli di privati e aziende con la richiesta danni per l''ondata' del 12 novembre, la citta' e' stata sommersa anche oggi da una marea di 121 centimetri sul medio mare (28% del suolo allagato). E le previsioni non sono buone: il fenomeno si ripetera' ...

Immigrazione clandestina - quanti sono gli irregolari in Europa - dove sono di Più : Immigrazione clandestina, quanti sono gli irregolari in Europa, dove sono di più I dati raccolti da Pew Research arrivano al 2017, e ci dicono che il numero di immigrati clandestini in Europa erano stimabili quell’anno tra i 3,9 e i 4,8 milioni. Si tratta in realtà di un calo rispetto al 2016, quando vi fu il picco dell’afflusso di profughi dalla Siria o di richiedenti asilo dall’Africa tramite il Mediterraneo o ...

Sticchi Damiani : in Italia il parco circolante Più vecchio d'Europa : Angelo Sticchi Damiani: in Italia abbiamo il parco circolante più vecchio d'Europa.Dobbiamo muoverci pensando ai 37 milioni di automobilisti.

Furto gioielli Dresda : perché la “Gruene Gewoelbe” è la Più grande collezione in Europa : La sala dalle Volte Verdi nel Castello di Dresda è il museo dove è conservata la più grande collezione di gioielli antichi d'Europa. Dal Diamante verde alle corone di Sassonia e Polonia, sono diversi i tesori contenuti alla "Gruene Gewoelbe" che stanotte è stata presa di mira dai ladri per quello che è già stato definito il "più grande colpo d'arte dal Dopoguerra ad oggi".Continua a leggere

Borse - Asia apertura in positivo Europa fase piu attendista : Mercati finanziari nuovamente condizionati dal tira e molla sui dazi commerciali tra Stati Uniti e Cina. La data chiave