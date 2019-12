Pil | riviste al ribasso le stime per il 2019

newsmondo

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Istat,sul Pilin frenata, segnali di ripresa nel prossimo anno. Quello in corso dovrebbe concludersi con il dato al +0,2 per cento. Ledel Pil per ilfanno registrare un brusco rallentamento. Stando alledell’Istat, il Prodotto interno lordo dovrebbe salire dello 0,2% a fronte di quanto previsto in primavera, quando si parlava dello 0,3. Istat, lesul Pil per ilIl dato fa registrare quindi un netto rallentamento rispetto al 2018, quando l’Italia ha chiuso l’anno il Pil al +0,8%. Un deciso passo indietro dunque rispetto al 2018 e un sensibile arretramento rispetto alledi inizioper la fine dell’anno. “L’attuale scenario di previsione è caratterizzato da alcuni rischi alrappresentati da possibili evoluzioni negative dei conflitti tariffari e delle turbolenze geopolitiche con ...