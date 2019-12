Perugia-Benfica | Champions League volley | orario d’inizio | tv | streaming e programma

oasport

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Oggi mercoledì 4 novembre (ore 20.30) si gioca, match valido per la2019-2020 dimaschile. I Block Devils sono pronti per fare il loro esordio nella massima competizione europea e vogliono esordire col botto al PalaEvangelisti, i ragazzi di coach Vital Heynen partiranno con tutti i favori del pronostico contro un avversario sulla carta modesto che non dovrebbe creare particolari grattacapi ai padroni di casa. Gli umbri sono reduci dal bel successo contro Trento nel big match di SuperLega e sono saliti al secondo posto in campionato,si presenta ai nastri di partenza con l’obiettivo di alzare al cielo questo trofeo e non potrà farsi impensierire più di tanto dai modesti lusitani che sono arrivati alla fase a gironi dopo aver superato ben tre turni preliminari. Con DAZN seguiIN, LIVE E ON DEMANDsi ...

LoSport24 : Perugia-Benfica, diretta streaming gratis e tv: dove vederla - MatteoMarchini5 : Volley, Champions League 2019-2020: Perugia pronta per l’esordio, debutto abbordabile col Benfica… - UmbriaRadio : Torna la Champions per la Sir Sicoma Monini Perugia. Domani al PalaBarton esordio europeo contro il Benfica… -