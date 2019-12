Per salvare la casa dal piano di demolizione | cambia il numero civico e fa demolire la

Bimbo entra nella casa in fiamme Per salvare il suo cucciolo : trovati morti l’uno accanto all’altro : Un bambino di 23 mesi è morto dopo essere rientrato nella sua casa in fiamme per cercare di salvare il suo amato cucciolo. Loki Sharp è deceduto a Gentry, nell’Arkansas (Stati Uniti d’America) poco dopo le 17:00 ora locale di sabato scorso, 30 novembre, dopo avere capito che l’animale si trovava ancora dentro e ha provato a salvarlo. I suoi genitori Kurtis e Caitlin si trovavano fuori dall’appartamento in quel momento ...

Anticipazioni Il Segreto al 13 dicembre : Mauricio ferito Per salvare la Montenegro : Le Anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate in onda dall'8 al 13 dicembre si concentrano sulle conseguenze del decesso di Adela, avvenuto in circostanze non troppo chiare. Le conseguenze del decesso della maestra continueranno ad essere motivo di attrito tra Carmelo e Donna Francisca, coinvolgendo inevitabilmente anche gli altri membri delle rispettive famiglie. Leal, infatti, arriverà a sparare un colpo d'arma da fuoco contro la ...

Le fiamme gialle di Salerno a lezione Per salvare vite : Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – Sono circa 100 gli agenti della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno a lezione di salvavita oggi, nel Salone Bottiglieri della Provincia di Salerno. Le fiamme gialle partecipano, infatti, dalle 9 alle 17 ad un corso sull’uso del defibrillatore cardiaco. Gli agenti sono stati formati ed invitati a fare simulazioni di defibrillazione su dei manichini. Mai come nel caso degli ...

Ghera : necessario intervento Regione Lazio e Comune Roma Per salvare Alitalia : Roma – “La grave crisi di Alitalia, commissariata da quasi tre anni, mette seriamente a rischio una delle maggiori imprese nazionali ed il vasto indotto concentrato a Roma nel piu’ grande aeroporto d’Italia. Urge rapidamente intervenire per rilanciare una compagnia strategica per l’economia del Lazio, la cui sorte coinvolge ben 25 mila famiglie. Fratelli d’Italia ritiene che il presidente della Regione ...

Chiamatemi Anna ripeterà il miracolo di Lucifer? 5 motivi Per salvare la serie Netflix : I fan di Chiamatemi Anna continuano a lottare per cercare di salvare la serie dalla cancellazione. Qualche giorno fa, la CBC (rete canadese in cui va in onda) e Netflix (la piattaforma che la distribuisce a livello internazionale) hanno annunciato, di comune accordo, che la terza stagione sarebbe stata l'ultima. Gli appassionati dello show, basato sul romanzo Anna dai capelli rossi di Lucy Maud Montgomery e adattato da Moira Walley-Beckett, non ...

Terremoto in Albania - a rischio anche l’Italia. L’allarme degli esperti : “prevenire è possibile - Per salvare vite e beni” : Con l’attenzione nazionale ancora focalizzata sulla modestissima sequenza sismica del Beneventano, la catena montuosa delle Dinaridi-Albanidi, ubicate sul margine orientale dell’Adriatico, è stata repentinamente scossa da importanti fenomeni sismici, liberando di colpo l’enorme quantità di energia sismica accumulata nel corso di pregressi e lunghi lassi temporali. E’ opportuno rilevare come fenomeni sismici di tale rilevanza sfuggano ancora oggi ...

Carl Brave e Frah Quintale a FqMagazine : “La musica può salvare le Persone dalla strada. La nuova trap? Sono ragazzini geniali e più svegli di noi” : Frah Quintale – una delle rivelazioni della nuova scena musicale con il suo street pop tra rap, indie e cantautorato – ha vinto la prima edizione del Red Bull Soundclash, battendo così l’antagonista Carl Brave. Sui due palchi del Palapartenope di Napoli (sold out), posti alle estremità del parterre Frah Quintale e Carl Bravi con le loro rispettive band, si Sono dati battaglia sabato scorso per oltre 2 ore di show, condotto dalla disc ...

Edifici vecchi - insicuri e fragili : Per salvare le scuole italiane servono 200 miliardi : Gli Edifici delle scuole italiane sono vecchi, insicuri, fragili, spesso inadeguati. È questo il quadro emerso dal report sugli istituti scolastici realizzato dalla Fondazione Agnelli, che ha analizzato la situazione degli Edifici che ospitano studenti e docenti. Per ristrutturare le scuole servirebbero circa 200 miliardi di euro.Continua a leggere

Città allagate - frane - crolli - morti : “in Italia questi episodi saranno sempre più frequenti e i cittadini devono saPere come potersi salvare” : “Gli eventi accaduti nei giorni scorsi non sono più emergenze, ma episodi sempre più frequenti. Il problema, a questo punto, sta nel sapere come comportarsi, ovvero cosa fare prima e durante“. Così ai microfoni di MeteoWeb, Antonello Fiore, Presidente nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale, parlando delle alluvioni, delle inondazioni e delle frane che in questi giorni hanno piegato l’Italia, da nord a sud. Per ...

Tim Berners-Lee : "Ecco il mio contratto Per salvare il web" : Il "contratto per il web" rivolto a governi, aziende e cittadini per evitare disuguaglianze, censure e abusi online. Una deriva che il creatore del Www aveva già paventato. "Una road map per costruire una rete migliore"

Ambiente : lanciata raccolta firme ICE Per vietare pesticidi - trasformare l’agricoltura e salvare la natura : Parte oggi ufficialmente la raccolta delle firme per una nuova Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) finalizzata ad eliminare gradualmente i pesticidi sintetici entro il 2035, sostenere gli agricoltori e salvare la natura. Il WWF Italia aderisce a questa iniziativa e parteciperà attivamene alla raccolta delle firme, nei prossimi 11 mesi, per chiedere anche nel nostro Paese una normativa più severa per l’uso dei pesticidi in agricoltura e in ...

Crollo viadotto A6 - geologi : conoscere il territorio Per minimizzare i rischi e salvare le vite umane : “L’evento che si è verificato sull’autostrada A6 Torino-Savona è simile a quello di qualche anno fa in Sicilia, che interessò il viadotto di Scillato. Come esempio cito anche il Crollo del ponte sul Rio Santa Lucia, della statale n.195 tra Cagliari e Capoterra dello scorso anno, ma sono purtroppo tante le criticità di tipo idrogeomorfologico che interessano le infrastrutture del Paese”. Queste le parole di Francesco Peduto, ...

Migranti : Cancelleri - 'sinergia con Guardia costiera libica aiuta a salvare Persone' : Licata (Agrigento), 24 nov. (Adnkronos) - "La grande sinergia tra la Guardia costiera italiana con quella libica e quella maltese ci sta dando anche grandi possibilità di recupero di persone che vengono disperse in mare o che si avventurano con i barchini" A dirlo è il viceministro delle Infrastrutt