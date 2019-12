Pensioni | Ocse | ‘Uscite anticipate con Quota 100 non creano posti di lavoro’

Pensioni : per l'OCSE via Quota 100 e va aumentata l'età per l'uscita : Secondo i dati 2018, la spesa Pensionistica in Italia è la più alta rispetto alle altre nazioni dell'Unione Europea. È quanto affermato dal nuovo Rapporto "Pensions at a Glance 2019" elaborato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sul quadro della spesa previdenziale italiana. l'OCSE chiede l'aumento dell'età pensionabile Stando a quanto riportato dal quotidiano economico "Il Sole 24 Ore", infatti, l'Italia resta tra i ...

Pensioni - Ocse : “L’Italia aumenti l’età effettiva di ritiro dal lavoro. Ora è a 62 anni - cinque in meno di quella teorica” : L‘Ocse torna a criticare Quota 100. Secondo l’organizzazione parigina, la priorità dell’Italia per quanto riguarda il sistema Pensionistico, che assorbe il 16% del pil, dovrebbe essere “aumentare l’età effettiva di ritiro dal lavoro“. Perché al momento è a 62 anni, due in meno rispetto alla media Ocse e cinque in meno rispetto all’età legale per la pensione di vecchiaia che è a 67 anni. Questo soprattutto per ...

Pensioni ultima ora : Ocse chiede modifiche a Quota 100 - “va rivista” : Pensioni ultima ora: Ocse chiede modifiche a Quota 100, “va rivista” Pensioni ultima ora: le valutazioni dell’Ocse sul nostro Paese passano anche dal tema previdenziale. Infatti tra i tanti elementi presi in considerazione nel suo Economic Outlook l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico invita l’Italia a rivedere i parametri che riguardano l’età pensionabile. Pensioni ultima ora, ...

