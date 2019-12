Pd-Iv alzano voce sulla prescrizione | così inaccettabile Muro M5s

ilfogliettone

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Italia viva ha evitato di concedere l'urgenza al ddl Costa, non partecipando al voto, ma in ogni caso non esclude che quando si discutera' nell'Aula l'eventualita' di fermare la riforma dellanon fara' convergere i voti con quelli dell'opposizione. Messaggio inviato direttamente a Conte, nell'incontro che la delegazione dei renziani ha avuto a palazzo Chigi con il premier. E anche il Pd nonostante non abbia strizzato l'occhio a FI - tanto che la richiesta del partito azzurro e' stata bocciata con 269 no, 219 si' e due astenuti - e' sulle barricate. Diverse le strade percorribili: la prima e' quella di inserire la richiesta di un rinvio dell'entrata in vigore nel dl Milleproroghe.Un'altra e' quella di approntare degli emendamenti sempre al ddl Costa in Commissione oppure di presentare una propria proposta, facendo propria la tesi dell'ex procuratore di Milano Bruti ...

