Paura a Palermo | incendio sorprende gli abitanti del palazzo | 4 anziani salvati dai

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) L'episodio a Monreale dove l’arrivo tempestivo dei soccorsi, allertati dagli altri residenti, e il grande lavoro dei vigili del fuoco e dei carabinieri ha evitato il peggio. Uno dei disabili rimasti intrappolati è stato portato dai carabinieri dal sesto piano fino a piano terra a braccia, senza ascensore.

NewSicilia : #paura in un #condominio a #Monreale, #Palermo, #Sicilia, scoppia #incendio: una #persona intossicata #Newsicilia - imarkez : RT @blogsicilia: Paura a Monreale, incendio in un palazzo, evacuati gli inquilini - - imarkez : RT @blogsicilia: Danno fuoco alla porta di casa di una donna a Ballarò, paura anche per i suoi tre figli - -