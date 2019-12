Patto Ail-Rummo per l’assistenza ematologica domiciliare

Catania - imPatto in auto contro guard rail : deceduti in quattro al ritorno dalla discoteca : Sono deceduti sul colpo in quattro, tutti giovanissimi, due persino minorenni, tra sabato e domenica sulla statale 121 Catania-Paternò all'altezza di Belpasso catanese. Erano di ritorno da una discoteca di grido della zona. Si tratta di Lucrezia Farinato Diolosà, 28 anni, Erika Bozza Germana, 15 anni, Salvo Moschitta, 20 e di Manuel Petronio, 17. L'unico sopravvissuto è il conducente del mezzo, Giuseppe Cusimano di 40 anni. La strage dopo una ...