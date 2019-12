Papa Francesco contro i cartomanti | La magia non è cristiana

Elemosiniere di Papa Francesco sui migranti : ”Aprire le chiese” : Intervento del cardinale Krajewski sul tema dei migranti all’indomani dell’operazione Lesbo. “Mi rivolgo ai cardinali, ai vescovi, ai presbiteri, ai religiosi: apriamo, a cominciare da me, le nostre canoniche, i conventi, i monasteri per ospitare ognuno almeno una famiglia dei campi profughi di Lesbo, per poterli svuotare tutti. Le risorse ci sono”. E’ l’appello […] L'articolo Elemosiniere di Papa ...

Papa Francesco - le carte segrete sui soldi del Vaticano : finanziavano anche Lapo Elkann : La segretaria di Stato Vaticano - che gestisce la cassaforte della Santa Sede- sarebbe collegata ad un fondo di investimento maltese, di cui possiede i due terzi del capitale gestito. Lo riporta il Corriere della Sera, che getta delle ombre sull'attivismo del Centurion Global Fund ed i suoi rapporti

Clima - Papa Francesco raccomanda “rapide azioni” alla COP25 : La Conferenza in corso a Madrid riceve un contributo autorevole. Sul Clima, Papa Francesco raccomanda “rapide azioni” alla COP25 e a tutti coloro che possono fare qualcosa per cambiare urgentemente la situazione. Massima sintonia con gli attivisti italiani. Questo il messaggio inviato da Papa Francesco ai partecipanti alla COP25 di Madrid: “La crescente consapevolezza” di […] L'articolo Clima, Papa Francesco ...

Clima - Papa Francesco ai partecipanti del Cop25 : “Intervento sul cambiamento climatico troppo debole. Serve volontà politica” : “La crescente consapevolezza di un intervento sul cambiamento Climatico è ancora troppo debole. Serve una chiara e lungimirante volontà politica“. Così Papa Francesco, in una nota ufficiale inviata a Carolina Schmidt, Ministro dell’Ambiente del Cile e presidente di Cop25, si rivolge ai partecipanti della Conferenza sul Clima delle Nazioni Unite in corso a Madrid. Chiede un intervento immediato: “Bisogna agire contro i ...

Farsi leggere le carte non è un comportamento cristiano - ha detto Papa Francesco : "Le cose se si fanno per indovinare il futuro non sono una cosa cristiana": Papa Francesco, mentre ci si avvia ad un periodo dell'anno tradizionalmente dedicato ai vaticini e alle sibille più o meno improvvisate, precisa che questo tipo di pratiche non sono ammissibili. "Quanti di voi", ha chiesto nel corso dell'udienza generale di stamane, rivolgendosi ai presenti, "vanno a Farsi leggere le mani dalle indovine, o a Farsi fare i tarocchi? ...

Clima - Papa Francesco alla COP25 : “Siamo di fronte a una sfida di civiltà” : “Dobbiamo chiederci seriamente se c’è la volontà politica” di agire contro i cambiamenti Climatici “con onestà, responsabilità e coraggio, con più risorse umane, finanziarie e tecnologiche“: con queste parole Papa Francesco si rivolge a Carolina Schmidt, Ministro dell’Ambiente del Cile e presidente della COP25, e ai partecipanti alla Conferenza sul Clima delle Nazioni Unite, in corso a Madrid. “Numerosi ...

Papa Francesco - indiscrezione di Alberto Melloni : "In Vaticano contro di lui operazioni difficili da fermare" : Dalle pagine di La Repubblica, il celebre vaticanista Alberto Melloni si è soffermato sulla situazione di attrito tra il progressista Papa Francesco e le correnti più tradizionaliste che animano il Vaticano. A suo avviso, il Pontefice non potrà reggere ai continui attacchi degli "avvoltoi". Melloni

Il sogno di Papa Francesco : Il primo pontefice nella storia del cattolicesimo a provenire dal Sud del mondo non si sta occupando soltanto di globalizzare la chiesa con l’agenda focalizzata sulle “periferie del pianeta”, come Asia orientale e Africa nera, ma anche di realizzare uno dei più grandi sogni reconditi di ogni suo predecessore: porre fine al grande scisma con i fratelli ortodossi. L’asse Roma-Costantinopoli Non c’è leader del mondo ...

Francesco Facchinetti : "Non sono geloso se mia figlia chiama papà il marito di Alessia" - : Sandra Rondini Parlando della sua famiglia allargata, il conduttore ha rivelato di non provare alcuna gelosia se sua figlia Mia, avuta dalla ex compagna Alessia Marcuzzi, si confonde e chiama lui per nome e 'papà' il nuovo marito della Marcuzzi Ospite di “Vieni da me” il talk condotto da Caterina Balivo, il cantante, conduttore e discografico Francesco Facchinetti ha rivelato di non essere affatto geloso del rapporto che si è creato ...

Papa Francesco celebra l'inizio dell'Avvento in rito zairese : Papa Francesco ha cominciato il periodo liturgico dell'Avvento con una celebrazione eucaristica molto particolare: nella Santa Messa che il Santo Padre ha celebrato nella Basilica di San Pietro in Vaticano ha pregato per una pace che possa arrivare presto nella Repubblica Democratica del Congo, invitando tutti i presenti alla funzione ad aprire il proprio cuore agli altri senza affannarsi ad accumulare tesori sulla terra. La messa è stata ...

Papa Francesco accoglie 43 migranti dall'isola di Lesbo : Papa Francesco ha deciso di accogliere 43 migranti dall'isola di Lesbo, già visitata dal Pontefice nell'aprile del 2016, quando al suo rientro in Italia aveva portato con sé tre famiglie di siriani musulmani per un totale di 12 persone.In queste ore l'elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, è tornato a Lesbo accompagnato da alcuni rappresentanti della Comunità di Sant'Egidio e farà ritorno a Roma dopo domani portando con sé 33 ...

I pistoni dell'economia - secondo Papa Francesco : Prima la domanda, poi l'offerta: Francesco nel giro di poche ore si concentra sui due pistoni di quello che è il motore immobile dell'economia capitalista, e li trova ad alto rischio di grippaggio. Siamo ad un passo dall'eccesso di attrito radente, si può bloccare tutto il meccanismo. I primi, preoccupanti segnali già si vedono nei cieli sempre più gonfi di polveri sottili, nelle migrazioni bibliche e forzate, nelle vetrine piene di ...

Papa Francesco accoglierà 43 profughi dall’isola di Lesbo : Grazie a un corridoio umanitario in arrivo mercoledì e entro fine anno il Papa accoglierà 43 profughi che da tempo avevano trovato rifugio sull'isola di Lesbo, in Grecia. L'accoglienza sarà integralmente a carico della Santa Sede e il percorso d’integrazione verrà seguito dalla Comunità di da Sant’Egidio.Continua a leggere

Papa/ Il monito di Francesco a chi vuol fare la rivoluzione col diritto penale : Un coraggioso intervento di PAPA Francesco ha recentemente chiamato in causa responsabilità e limiti della giustizia penale