Palermo | più teatro nelle scuole | intesa Fondazione Massimo-Città metropolitana

C’è la MSC Seaview - attracca a Palermo la nave da crociera più grande d’Italia : A Palermo attracca la nave da crociera più grande d’Italia. Il gigante del mare italiano è la Seaview della compagnia MSC crociere. Ieri ha ormeggiato per la prima volta in assoluto l’immensa nave da crociera che può ospitare fino a 5.200 ospiti. Si tratta di una nave titanica che pesa 153 mila tonnellate ed ha una lunghezza di 323 metri. Per costruire la Seaview MSC ha investito circa 800 milioni di euro e sono state impiegate oltre ...

Palermo : striscione in vicolo Bernava - 'Passante ferroviario grande incompiuta' : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - 'Dopo 10 anni ancora incompiuto. Finite il passante ferroviario'. E' lo striscione comparso stamattina tra via Carlo D'Aprile e vicolo Bernava, a Palermo, nel punto esatto in cui si è fermato il cantiere che avrebbe dovuto completare la galleria di 60 metri Imera-Lolli

Palermo : vigili aggrediti alla Fiera dei morti - Piampiano ‘più controlli su ambulanti’ : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) – Giro di vite nei confronti dei venditori ambulanti. Ad annunciarlo è l’assessore alle Attività produttive del Comune di Palermo Leopoldo Piampiano che, questa mattina, ha incontrato il comandante della polizia municipale Vincenzo Messina e il capo area Sviluppo economico Luigi Galatioto. Sul tavolo gli scontri avvenuti durante la Fiera dei morti di piazzale Giotto in cui due agenti della municipale ...

Palermo : commemorazione defunti - più autobus e biglietto valido per intera giornata : Palermo, 31 ott. (Adnkronos) - autobus potenziati e biglietto valido per l'intera giornata. Sono le disposizioni adottate dall'Amat, su indicazione del Comune di Palermo, per le giornate del 1 e 2 novembre, in occasione della commemorazione dei defunti. Il biglietto ordinario dell’autobus al costo d

Palermo - la scuola più grande d'Italia : tremila studenti - 370 prof - 120 aule : Più che un preside è un sindaco, Vito Pecoraro, a capo dell'Istituto Alberghiero Pietro Piazza di Palermo, la scuola più popolosa d'Italia. Le cifre: poco meno di 3 mila...

“Vado al supermercato” ma non torna più a casa : scomparsa mamma di 3 bimbi di Palermo : È l'8 ottobre quando Claudia Stabile, 35 anni, mamma di tre bimbi di Campofiorito (Palermo), esce di casa dicendo di andare a fare la spesa al supermercato, dove non arriverà mai. La sua auto viene ritrovata in sosta al parcheggio dell'aeroporto Falcone e Borsellino, con le chiavi sotto il tappetino. Claudia, che è uscita di casa portando con sé solo la patente, però, non ha preso l'aereo.Continua a leggere

Il Palermo calcio non c'è più : Prima l'esclusione dai campionati professionistici, e non era la prima volta. Il Palermo era già stato cancellato nel 1986, ritrovandosi in C2 dopo aver ottenuto la salvezza all'ultima giornata in serie B. Ciò che si è visto al termine dell'ultima stagione era quindi qualcosa di già conosciuto, anda