Ospedale San Leonardo | il consigliere regionale Longobardi | “i cittadini pretendono

Prevenzione in Sanità : premio Sham all’Ospedale evangelico Betania : Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – L’Ospedale evangelico Betania ha ricevuto una menzione speciale per la Prevenzione dei rischi in Sanità alla IV edizione del premio Sham, uno dei più ambiti riconoscimenti sul tema del risk management sanitario. Il riconoscimento, unico in Campania, andato solo ad altre 3 strutture del Sud Italia, è stato assegnato lo scorso 28 novembre nell’ambito del 14° Forum sul Risk management tenutosi a ...

Elena Santarelli - la cifra ‘record’ all’Ospedale Bambin Gesù. Il gesto commuove tutti : Importantissimo annuncio della conduttrice e showgirl Elena Santarelli, in un giorno sicuramente non bello da ricordare. Il 29 novembre del 2017 scoprì infatti che il figlio Giacomo era affetto da un tumore. Sul suo profilo Instagram ha scritto un lungo post dove ripercorre alcuni momenti importanti della sua vita. “Il 29/11/2017 ricordo che ero in bagno a vomitare e a piangere in silenzio, ero ignara che a pochi km da casa mia c’erano due ...

Emilio Fede ricoverato in Ospedale al San Raffaele : Emilio Fede è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano. Le condizioni dell'ex direttore del Tg4 sono sotto osservazione. Secondo quanto riporta Adn-Kronos il...

Paura all’Ospedale Vannini : estrae coltello e tanta di ferire operatori sanitari : Roma – Attimi di Paura, alle 17 circa, al Pronto soccorso dell’ospedale Vannini, a Roma, in via dell’Acqua Bullicante, quando un uomo, dopo una discussione, ha estratto un coltello e ha tentato di aggredire medici, infermieri e operatori sanitari. Solo l’arrivo della Polizia ha permesso di evitare il peggio. L’uomo e’ stato disarmato e fermato. L'articolo Paura all’ospedale Vannini: estrae coltello e ...

Ospedale San Camillo di Roma - concorso per 7 biologi : domande entro il 15 dicembre : L'Ospedale San Camillo di Roma ha indetto un nuovo concorso pubblico, volto al reclutamento di sette unità di personale da inserire nel ruolo di Dirigente Biologo. I posti messi a bando saranno così ripartiti: cinque posti saranno destinati all'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini; due posti, invece, alla Asl Roma 1 quale azienda aggregata. Gli interessati potranno inviare la domanda di partecipazione entro il 15 dicembre 2019. Requisiti e ...

Ospedale Sant'Andrea di Roma - concorso per 65 assunzioni : domande entro il 16 dicembre : L'Ospedale Sant'Andrea di Roma ha indetto due nuovi bandi pubblici, volti al reclutamento di 65 unità di personale da impiegare in vari ruoli amministrativi a tempo indeterminato e pieno. Il primo bando riguarda l’assunzione 45 assistenti amministrativi (Cat. C), il secondo bando è destinato all’inserimento di 20 collaboratori amministrativi (Cat. D). Gli interessati potranno inviare la domanda di partecipazione entro il 16 dicembre ...

Caso di meningite all'Ospedale San Martino : muore una 27enne : Attivata la profilassi sulle persone che hanno avuto contatti con la giovane, che risiedeva nel quartiere di San Martino

Sanità : Caltanissetta - Musumeci inaugura complesso operatorio Ospedale Sant’Elia : Palermo, 19 nov. (Adnkronos) – Sarà inaugurato domani, mercoledì 20 novembre, alle 9.30, il nuovo complesso operatorio dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. All’evento saranno presenti il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, l’assessore alla Salute Ruggero Razza e il direttore generale dell’Asp nissena Alessandro Caltagirone.L'articolo Sanità: Caltanissetta, Musumeci inaugura complesso ...

Sanità : Giornata prematurità - Ospedale Cervello di Palermo si tinge di viola per 3 giorni : Palermo, 15 nov. (Adnkronos) - Si tinge di viola, da stasera fino a domenica, l'ospedale Cervello di Palermo. L'azienda Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello aderisce così alla 'Giornata mondiale della prematurità' - 'Insieme per crescere' lo slogan - con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubbli

Milano - ergastolano accoltella 79enne all’Ospedale San Raffaele : era in permesso premio di un giorno : accoltella un anziano alla gola per una rapina mentre è in permesso premio. Antonio Cianci è stato fermato dalla polizia ed è ritornato in carcere. L’anziano, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, si trovava all’ospedale San Raffaele a Milano sabato pomeriggio per incontrare la figlia della compagna ricoverata. Al distributore automatico del piano interrato, vicino ai parcheggi, ha incontrato Cianci, ergastolano di 60 ...

Potenza - muore in Ospedale col bimbo che ha in grembo : per Sandra disposta l’autopsia : La Procura della Repubblica di Potenza ha disposto il sequestro della salma e l'autopsia sul corpo di Sandra Masino, la donna di 37 anni deceduta lunedì insieme al bimbo che aveva in grembo all'ospedale “San Carlo” del capoluogo lucano dove si era presentata con dolori alla pancia e aveva scoperto che il piccolo era già morto.Continua a leggere

Giovanni - 4 mesi - malato e abbandonato La sua casa è l’Ospedale Sant’Anna : Il piccolo ha meno di quattro mesi, è nato con la Ittiosi Arlecchino, malattia degenerativa che colpisce principalmente la pelle