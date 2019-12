Orrore in Sicilia | cinque cuccioli di cane lanciati sull’asfalto e massacrati FOTO

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) “Le volontarie animaliste di Naro (Agrigento) hanno rinvenuto lunedì mattina i corpi di tredisu cui è stata inflitta tortura. Si presume che siano staticon violenzao da una macchina in corsa o da un terreno che si trova sul lato opposto della carreggiata.c’erano brandelli di corpi. Duecon gravi ferite sono stati trasportati con urgenza in una clinica veterinaria. Questa mattina uno di loro è deceduto a per emorragia interna e frattura della mandibola”, così in una nota Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape). “Quello che è accaduto a Naro – aggiunge – è un fatto di una gravità inaudita sui cui le forze dell’ordine devono fare chiarezza e individuare l’autore della barbarie. Uccidere in maniera sadica degli esseri indifesi evidenzia la pericolosità sociale dell’individuo che si è ...

MariaGiuliaDelf : L'Orrore,in Sicilia,non finisce mai,mai. - iside3000 : Ancora sicilia... Orrore a Lipari, uccide un cagnolino a colpi di rastrello: 64enne arrestato dai Carabinieri -