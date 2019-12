Oroscopo Vergine 2020 Paolo Fox | le previsioni astrali dell’anno

Oroscopo del 2020 per la Vergine : mente carica ed energie lavorative al 'top' : Nell'anno solare 2020 il segno della Vergine avrà a che fare con una rimonta eccezionale sulle questioni di stampo lavorativo e burocratico, qualche eventuale piccolo ostacolo sarà facilmente superabile. La salute sarà molto più forte rispetto a qualche mese fa e non subirà dei bruschi cali come già accaduto durante il 2019. Saranno favoriti i viaggi sia lunghi che brevi, soprattutto quelli che in prospettiva potrebbero aiutare i nativi a ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia del 5 dicembre : Bilancia diffidente - Vergine stravagante : L'oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 5 dicembre vede ancora una volta la Luna in Pesci protagonista dello zodiaco. L'astro d'argento in casa astrologica dodicesima, diventa un po' bambino e le emozioni si fondono con una sensibilità nuova, in grado di rendere l'amore molto profondo e avvincente. Buone le intuizioni anche per il Cancro, Capricorno, Toro e Scorpione che sprigioneranno un istinto protettivo e comprensivo nei confronti del ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia del 4 dicembre : Vergine confusa - Gemelli nervoso : L'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì 4 dicembre approfondisce la posizione di Giove in Capricorno che porta con sé tanta positività e voglia di costruire nella relazione, con uno slancio in più. Buone le sensazioni anche per il Toro, la Vergine, i Pesci e lo Scorpione che potranno esprimere i propri desideri con un ottimismo non più celato, ma concreto. Ora è possibile approfondire il tutto nelle previsioni astrologiche segno per ...

L'Oroscopo di mercoledì 4 dicembre : Bilancia generosa - Vergine e Sagittario fortunati : Durante la giornata di mercoledì 4 dicembre, la Luna si troverà in quadratura al segno dei Pesci, permettendo ai nativi del segno di tornare a sorridere in ambito sentimentale e mostrare il proprio a amore al partner. Il tutto mentre il Sole nel segno del Sagittario, rende decisamente fortunati i nativi del segno, specie se single. Venere protettrice nel segno della Vergine, dona loro un certo talento nelle mansioni lavorative, mentre per ...

L'Oroscopo dell'amore per i single del 3 dicembre : Scorpione sospettoso - Vergine fiduciosa : L'oroscopo dell'amore per i single di martedì analizza in particolare il transito di Mercurio nel segno dello Scorpione. Il pianeta della comunicazione e delle idee nella casa astrologica ottava, diventa molto introspettivo e approfondisce le sensazioni amorose con grande profondità d'animo e intuizione. Non solo lo Scorpione, ma anche il Capricorno, la Vergine, Cancro e Pesci potranno beneficiare di splendide novità in amore. Il tutto sarà ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia del 3 dicembre : Ariete tenace - Vergine tradizionalista : Le emozioni prendono il volo nelL'oroscopo dell'amore di coppia di martedì che punta i riflettori sulla presenza di Luna in Acquario. Le sensazioni prendono forma attraverso un modo di amare indipendente e distaccato dai ricordi. Non solo l'Acquario ma anche gli altri segni zodiacali di Aria potranno esprimere la loro stravaganza attraverso un modo di aprirsi alle emozioni che diventa originale e va molto controcorrente. Sensazioni profonde ...

L'Oroscopo di domani 3 dicembre con stelline - 1ª sestina : amore ok per Cancro e Vergine : L'oroscopo di domani martedì 3 dicembre 2019 annuncia il passaggio dell'Astro della Terra nel segno dei Pesci. Grosse chance di successo in amore quindi per tre segni, prescelti dalla sestina sotto analisi in questa parte della settimana appena iniziata. Curiosi di scoprire chi avrà fortuna questo martedì in campo sentimentale? Scopriamolo leggendo le intenzioni delle stelle interessanti i segni analizzati in questa sede, ovvero Ariete, Toro, ...

L'Oroscopo settimanale dal 2 all'8 dicembre : Vergine precisa e attenta - Gemelli emotivi : Nel corso della settimana che va dal 2 all'8 dicembre, arriveranno tante buone notizie per i nativi dei Gemelli, che avranno nel loro cielo il pianeta Venere, mentre il Cancro potrà contare sul pianeta Giove per cercare di superare i propri problemi in ambito sentimentale. Per il Capricorno finalmente arriveranno i successi le giuste capacità di realizzazione sul posto di lavoro, mentre la Luna in congiunzione nel segno dell'Acquario permetterà ...

Oroscopo del 2020 per la Vergine - amore : favorito il lato della seduzione : L'anno 2019 ormai prossimo alla fine per il segno della Vergine ha dato molte difficoltà di gestione sul fronte amoroso e su quello affettivo. Sicuramente le posizioni planetarie del 2020, in particolare Giove e Saturno, saranno ottimali se si vorrà stabilizzare la propria relazione o semplicemente le amicizie. In famiglia le relazioni saranno di gran lunga migliori e finalmente si respirerà un'aria fatta di collaborazione e affiatamento, senza ...

L'Oroscopo del mese di dicembre : Ariete demotivato - benissimo Sagittario e Vergine : L'oroscopo del mese di dicembre vedrà i nati sotto il segno dei Gemelli un po' in ansia per il lavoro, l'Ariete sarà in affanno e un po' demotivato, mentre ci saranno novità in amore per lo Scorpione. Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni mensili di dicembre per tutti i dodici segni dello zodiaco. Da Ariete a Vergine Ariete: non sarà propriamente un mese fantastico. Vi sentirete abbastanza fiacchi e demotivati e starà a voi trovare la ...

Oroscopo 1 dicembre : maggiore forza per Acquario - probabili incontri per Vergine : Prende il via un nuovo mese, l'ultimo dell'anno 2019. dicembre parte e porta novità importanti e cambiamenti per tutti e dodici i segni zodiacali. In particolare per i nati sotto il del Toro arrivano nuove soluzioni nel lavoro, mentre per i Pesci momento positivo per legalizzare un'unione. Approfondiamo ora le previsioni di domenica 1 dicembre. Previsioni e Oroscopo dell'1 dicembre: la giornata dei dodici segni zodiacali Ariete: i nati sotto il ...

Oroscopo Vergine - dicembre : occasioni per gli affari - soluzioni in amore : Il 2019 sta ormai per concludersi. Come andrà l'ultimo mese dell'anno per tutti i nati sotto il segno della Vergine? Di seguito le stelle con l'Oroscopo sull'amore, la salute e il lavoro per il periodo di dicembre per il quinto segno zodiacale. Scopriamo anche alcuni consigli per poter affrontare nel migliore dei modi il periodo in arrivo e gestire le festività comprese tra il primo ed il 31 del dodicesimo mese dell'anno.. Nell'ultimo periodo ci ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia del 30 novembre : Vergine critica - Scorpione innamorato : Le combinazioni astrali racchiuse nelL'oroscopo dell'amore di coppia, di sabato 30 novembre, sono molto interessanti e promettenti per i sentimenti. Luna in Capricorno rende le relazioni molto fedeli e il modo di amare profondo, ma non molto espansivo. Lambisce anche la Vergine, Toro, Pesci e Scorpione. Passato, presente e futuro si intrecciano in maniera magica e fiduciosa, promettendo amore grazie alla posizione fortunata di Venere in casa ...

Oroscopo del mese di dicembre : lavoro extra per Vergine ed Acquario : Il mese di novembre sta ormai volgendo al termine e ci prepariamo ad accogliere le molte sorprese che dicembre ha in serbo. Questo è un mese parecchio controverso per quanto riguarda l'Oroscopo. Tuttavia alcuni segni zodiacali, come il Leone e il Capricorno, potranno trascorrere ottime giornate con particolare riferimento alle festività che saranno in compagnia dei familiari e degli amici più cari. Tuttavia altri segni, come la Vergine e ...