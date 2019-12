Oroscopo del 2020 per il Capricorno | sul piano professionale in arrivo idee e progetti

L'Oroscopo del giorno 6 dicembre - previsioni e stelle da Bilancia a Pesci : bene l'Acquario : L'oroscopo del giorno 6 dicembre 2019 è pronto a scommettere sulla buona riuscita della giornata relativa a questo venerdì; in questa sede ci soffermeremo sulle previsioni relative alla seconda sestina zodiacale, compresa quindi tra Bilancia e Pesci. Curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati in amore e nel lavoro? Al "top", favoriti con cinque stelle, saranno i nativi del Sagittario e dell'Acquario, rispettivamente in ottima forma ...

L'Oroscopo del 2020 per la Bilancia : difficoltà e cautela sul piano lavorativo : L'anno 2020 si rivelerà parecchio difficile per il lavoro, la fortuna e la salute del segno della Bilancia. Molte difficoltà nel trovare lavoro e nel mantenere quello attuale in piedi saranno deleterie, anche sul piano fisico e mentale. Si dovrebbero stringere i denti e prepararsi a rimboccare le maniche, appoggiandosi sui brevi momenti di “respiro” che si presenteranno. Lavoro e studio Il lavoro sarà uno dei settori che nel 2020 che vi darà più ...

Oroscopo del 2020 per il Sagittario : ottime prospettive lavorative : Il 2020 per i nati del segno del Sagittario sarà davvero eccellente in ambito lavorativo, a cominciare dai progetti che - sorretti dalla fortuna - riusciranno ad avere un buon epilogo, per finire con i guadagni che permetteranno di fare nuovi progetti. Le energie saranno ottime e permetteranno di lavorare anche per molte ore ininterrottamente, anche se bisogna fare attenzione a un po' di stress che potrebbe mitigare l'entusiasmo. Sono favoriti i ...

Oroscopo del 2020 per la Vergine : mente carica ed energie lavorative al 'top' : Nell'anno solare 2020 il segno della Vergine avrà a che fare con una rimonta eccezionale sulle questioni di stampo lavorativo e burocratico, qualche eventuale piccolo ostacolo sarà facilmente superabile. La salute sarà molto più forte rispetto a qualche mese fa e non subirà dei bruschi cali come già accaduto durante il 2019. Saranno favoriti i viaggi sia lunghi che brevi, soprattutto quelli che in prospettiva potrebbero aiutare i nativi a ...

L'Oroscopo del 6 dicembre : Luna in Ariete - Leone fortunato - amore OK per l'Acquario : L’oroscopo del 6 dicembre è pronto ad illustrare come sarà questa giornata. Stando alle previsioni, sarà un venerdì particolare e, a tratti, interessante. Il Leone godrà di una buona dose di fortuna mentre l’Acquario potrà fare affidamento sull’amore. In seguito le previsioni segno per segno di questo primo venerdì del mese di dicembre. Le previsioni dei 12 segni zodiacali Ariete: l’oroscopo del giorno apre le porte ad una giornata dubbiosa, ...

Oroscopo del 2020 per l'Ariete - lavoro e salute : efficienti nonostante le difficoltà : Il lavoro nel 2020 per il segno dell'Ariete procederà per gran parte dell'anno senza dei risvolti che sappiano cambiare la situazione sul posto di lavoro. Giove non migliorerà la situazione sul fronte della fortuna, anzi. Questo pianeta potrebbe essere di ostacolo per qualche progetto per cui si farà ampio riferimento per un eventuale guadagno. Anche sul fronte della salute ci saranno delle situazioni non proprio buone, ma sicuramente si ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia del 5 dicembre : Bilancia diffidente - Vergine stravagante : L'oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 5 dicembre vede ancora una volta la Luna in Pesci protagonista dello zodiaco. L'astro d'argento in casa astrologica dodicesima, diventa un po' bambino e le emozioni si fondono con una sensibilità nuova, in grado di rendere l'amore molto profondo e avvincente. Buone le intuizioni anche per il Cancro, Capricorno, Toro e Scorpione che sprigioneranno un istinto protettivo e comprensivo nei confronti del ...

L'Oroscopo del 5 dicembre : Gemelli in difficoltà - Acquario impulsivo : Nuovo appuntamento con L'oroscopo del 5 dicembre, sempre intento ad aggiornare la situazione astrologica di ogni segno zodiacale. Giornata romantica per i nativi della Bilancia. L'amore va a gonfie vele per molte persone dell'Acquario. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di giovedì e le previsioni degli astri su amore e lavoro per tutti i simboli dello Zodiaco. Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – In questo periodo siete ...

Oroscopo del 5 dicembre : momento di revisione per il Cancro - Bilancia serena in amore : La prima settimana del mese di dicembre procede veloce: è un momento di revisione per il Cancro, che ha bisogno di decidere quale posizione prendere nei confronti di alcune questioni importanti per il futuro. La Vergine è fuori forma a causa della Luna in opposizione. Meglio la Bilancia, che ritrova serenità in amore. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di domani giovedì 5 dicembre 2019 per tutti i segni da Ariete a Pesci....Continua a ...

Oroscopo del giorno Paolo Fox - 4 dicembre : previsioni a I Fatti Vostri : Oroscopo di oggi Paolo Fox, mercoledì 4 dicembre 2019: previsioni zodiacali Nuovo appuntamento con l’Oroscopo del giorno di Paolo Fox a I Fatti Vostri. L’astrologo è tornato protagonista su Rai2 dopo la classifica dei segni di lunedì scorso e l’assegnazione delle stelle di ieri. Anche oggi Fox ha assegnato dalle due alle cinque stelle ai segno zodiacali in base alla fortuna riscontrata in amore e nel lavoro. L’astrologo ...

Oroscopo del giorno mercoledì 4 dicembre le previsioni delle stelle : Oroscopo del giorno 4 dicembre. Le stelle oggi sorridono al Toro, alla Bilancia e ai Pesci. Giornata di alti e bassi per Ariete e Scorpione ARIETE: vi siete svegliati di cattivo umore, residuo di una notte difficile. Ma con il passare delle ore vedrete che le stelle vi daranno una mano a ritrovare freschezza. Evitate, […] L'articolo Oroscopo del giorno mercoledì 4 dicembre le previsioni delle stelle proviene da www.meteoweek.com.

L'Oroscopo di domani 5 dicembre con stelline - 1ª metà zodiaco : Luna nel segno dell'Ariete : L'oroscopo di domani giovedì 5 dicembre 2019 è pronto ad un nuovo incontro con voi lettori appassionati della buona Astrologia. In evidenza quest'oggi, oltre all'immancabile e seguitissima classifica con le stelline giornaliere, soprattutto le nuove previsioni dedicate in esclusiva ai primi sei segni della corolla zodiacale. Prima di iniziare come sempre a declamare i segni migliori e peggiori del periodo, d'obbligo dare una notizia a livello ...

L'Oroscopo e le pagelle del 4 dicembre : Bilancia al top - relax per i Gemelli : L'oroscopo di mercoledì 4 dicembre vedrà i segni dell'Ariete e dei Pesci in gran forma, mentre Acquario e Vergine dovranno confrontarsi con qualcuno di sgradevole. Entriamo ora nel dettaglio delle previsioni giornaliere per tutti i dodici segni dello Zodiaco. Da Ariete a Vergine Ariete: vi sentirete pieni di energia e vorrete fare tante cose, ma cercate di non esagerare. Godetevi il buon umore e la voglia di vivere perché questo cambiamento ...

Oroscopo dell'amore - dicembre : progetti per il Toro - Pesci attenti ai ritorni di fiamma : Il nuovo mese di dicembre è da poco iniziato, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l'amore dei dodici segni. Il 2019 si concluderà positivamente per il Toro, che può pensare ad importanti progetti per il futuro e per l'Acquario, che dopo un periodo sottotono torna a dedicarsi all'amore. Sarà invece un mese faticoso in amore per il Cancro, mentre i Pesci farebbero bene ad evitare di commettere gli stessi ...