Operaio morto a Brescia | schiacciato dal braccio meccanico

Da Operaio in acciaieria a chef stellato : morto ad Aosta Paolo Vai : Paolo Vai è morto ieri all'età di 78 anni. Dopo aver iniziato a lavorare come operaio alla Cogne Acciai Speciali, ha deciso di dedicarsi alla sua grande passione per la cucina formandosi in Francia. Ha conquistato le due stelle Michelin gestendo il ristorante Cavallo Bianco nel centro di Aosta.Continua a leggere