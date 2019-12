Omicidio Sacchi | anche Luca utilizzava l’app per criptare i messaggi

Omicidio Luca Sacchi - ora parla la mamma del ragazzo morto : “Anastasiya? Con Princi - ho visto…” : “Anastasiya per me era come una figlia, lo ricordo sempre come stavamo insieme, ci divertivamo tantissimo dentro casa, sempre scherzi… mi manca quel periodo, vedevamo film, stavamo tranquilli. Ora non capisco più, non riesco a capire come mai tutto questo”. A parlare è Tina Galati, la madre di Luca Sacchi, in collegamento con ‘Porta a Porta’ con il marito Alfonso. “Avevo comprato ad Anastasiya un pigiama rosso ...

“Con Anastasiya - una birra…”. Omicidio Luca Sacchi - la scoperta sul ragazzo ucciso a Roma : Nel giorno della verità, quello in cui Anastasiya Kylemnyk ha la possibilità di raccontare al giudice la sua versione sull’affare di droga degenerato nell’Omicidio del suo ragazzo, emergono nuovi atti e nuovi particolari sulla morte di Luca Sacchi. Come la sua fidanzata Anastasiya Kylemnyk, anche Luca era solito usare l’App Signal, il sistema di messaggistica criptato per smartphone che consente di inviare messaggi che vengono immediatamente ...

Omicidio Sacchi - il padre di Luca : “Princi ha manipolato Anastasiya” : La mamma e il papà di Luca Sacchi, il ragazzo di 24 anni ucciso a Roma, hanno raccontato i loro dubbi sul rapporto tra Princi e Anastasiya e sul loro coinvolgimento nell’Omicidio. A Porta a Porta i genitori del personal trainer hanno confessato le loro preoccupazioni. Secondo Alfonso, il padre di Luca, Princi avrebbe manipolato Anastasiya, la fidanzata di Luca. “Credo lui abbia raggirato Anastasiya – ha detto -. Prima non era ...

Omicidio Sacchi - parla Del Grosso : “Non volevo uccidere - era la prima volta con un’arma” : L’avvocato di Princi, uno dei fermati: «E’ addolorato per la morte dell’amico». La fidanzata della vittima, Anastasia, attesa a colloquio dal gip

Luca Sacchi - ecco la fotosequenza ripresa dalle telecamere la sera dell'Omicidio : ROMA Messaggi criptati. Non erano solo Valerio del Grosso e Paolo Pirino, i due pusher accusati dell'omicidio di Luca Sacchi, a utilizzare canali di comunicazione non intercettabili. Anche Luca...

Gli indagati per l'Omicidio Sacchi fanno scena muta col gip : Nessuna volontà di collaborare con la magistratura, nessun desiderio di chiarire ruoli e scenari. I quattro giovani arrestati per l'omicidio di Luca Sacchi, il 24enne personal trainer colpito da un proiettile alla testa la sera del 23 ottobre scorso davanti al John Cabot Pub, hanno preferito fare scena muta davanti al gip Costantino De Robbio, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Una strategia difensiva comune che rischia di ...

Omicidio Luca Sacchi - la vittima usava APP per i messaggi criptati : Luca Sacchi, il 24enne personal trainer ucciso con un colpo di pistola alla testa la sera del 23 ottobre scorso davanti al John Cabot Pub, a Roma, usava l’applicazione Signal, servizio di messaggistica criptato per smartphone e pc, per comunicare. Si tratta della stessa app di cui si serviva la fidanzata Anastasia per chattare e telefonare in sicurezza con il telefonino. La circostanza emerge dal verbale reso ai carabinieri il 24 ottobre ...

Omicidio Luca Sacchi - Del Grosso : “Non volevo uccidere nessuno” : Oggi, nel carcere di Regina Coeli, ci sono stati gli interrogatori di garanzia per Marcello De Propris e Giovanni Princi, arrestati il 29 novembre scorso nell’ambito dell’indagine sull’Omicidio di Luca Sacchi. De Propris è accusato di concorso in Omicidio per avere dato la pistola a Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, autori materiali dell’aggressione e dello sparo. A Princi, pregiudicato e amico di infanzia di Sacchi, è ...

Omicidio Luca Sacchi - l’assassino rompe il silenzio e confessa tutto : “È andata così” : Nel carcere di Regina Coeli, chiuso in cella, Valerio Del Grosso – pasticcere 21enne di Casal Monastero, accusato dell’Omicidio di Luca Sacchi – ha avuto il tempo di pensare e scegliere, alla fine, di parlare. Il silenzio sarà messo da parte e lui risponderà alle domande nel secondo interrogatorio che sosterrà nel pomeriggio dopo gli ultimi arresti compiuti dai carabinieri del Nucleo investigativo venerdì scorso. Del Grosso potrebbe fornire ...

Omicidio Sacchi - Anastasia e la visita al negozio con le telecamere di sorveglianza – L’informativa dei carabinieri : Giovanni Princi e Anastasia Kylemnyk. A leggere L’informativa dei carabinieri che hanno indagato sul caso, sembrano loro due, uno dei più cari amici di Luca e la fidanzata di quest’ultimo, i veri protagonisti della morte del giovane personal trainer, ucciso con un colpo alla tempia la notte tra il 23 e il 24 ottobre a Roma, nel quartiere Appio Latino. Nel giorno in cui tutti gli arrestati, compreso Princi, hanno scelto di non rispondere alle ...

Omicidio Sacchi - i 5 arrestati non rispondono. Del Grosso : «Non volevo uccidere - era la prima volta con un’arma in mano» : Si sono tutti avvalsi della facoltà di non rispondere i cinque indagati per l’Omicidio di Luca Sacchi. L’unico a fornire una dichiarazione spontanea al gip Costantino De Robbio, alla presenza del pm Nadia Plastina, è stato Valerio Del Grosso: «Non volevo uccidere, era la prima volta che avevo un’arma in mano», ha detto il giovane. Gli interrogatori di garanzia, cominciati poco dopo le 15 nel carcere di Regina Coeli, si sono ...

Omicidio Luca Sacchi - Del Grosso : “Era la prima volta che prendevo un’arma in mano”. Difesa Princi : “Addolorato per morte amico” : È la sua seconda volta davanti al giudice per le indagini preliminare e Valerio Del Grosso, autore materiale dell’Omicidio di Luca Sacchi freddato la sera del 23 ottobre a Roma, ripete che non voleva farlo: “Non volevo uccidere nessuno, era la prima volta che prendevo una arma in mano”. Il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere, nell’ambito del nuovo interrogatorio di garanzia, così come Paolo Pirino, anche lui ...

Luca Sacchi - parla l’amico accusato di Omicidio : “Non volevo uccidere” : Continua a venire a galla a stenti la verità si cela dietro all’omicidio del giovane Luca Sacchi, morto lo scorso 23 ottobre. Di questa mattina un’altra svolta: la manifestata intenzione di Valerio Del Grosso, uno degli imputati implicati nell’inchiesta e accusato di omicidio, di voler parlare con gli inquirenti dopo essersi avvalso, in un primo momento, della facoltà di non rispondere. Di questo momento le parole che Del Grosso avrebbe ...

Omicidio Sacchi : Clementina - chi è la fidanzata di Giovanni Princi : Omicidio di Luca Sacchi, nuove indagini si allargano ad altre persone coinvolte: Clementina, chi è la fidanzata di Giovanni Princi. In questi giorni emergono novità importanti nell’ambito dell’indagine sull’Omicidio di Luca Sacchi. Nei guai, nei giorni scorsi, è finita anche Anastasiya Kylemnyk, la fidanzata del giovane. Intanto, oggi si sono svolti gli interrogatori di garanzia […] L'articolo Omicidio Sacchi: Clementina, ...