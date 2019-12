Oltre mille sardine a Savona | piazza del Brandale è contro Salvini

Decreto fisco - 8 per mille all’edilizia scolastica con divieto di deroga per lo Stato. Stretta su ritenute solo per appalti Oltre 200mila euro : Cambia l’8 per mille. Un emendamento dei relatori al Decreto fisco, approvato in commissione Finanze alla Camera, prevede che i contribuenti possano scegliere di destinare la quota del gettito Irpef di competenza statale a ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole. E lo Stato non potrà derogare utilizzando quelle somme per altri fini come la riduzione del deficit. Mentre si attendono le modifiche sulle nuove ...

Terremoto Albania - su GoFundMe attive Oltre mille campagne di raccolta fondi. E l’Italia è tra i paesi più solidali : Il Terremoto, di magnitudo 6,4, che ha colpito l’Albania prima dell’alba di martedì è stato il più potente sisma degli ultimi decenni. La terra continua a tremare e purtroppo aumenta di giorno in giorno il numero delle persone decedute durante la scossa. Il nostro paese è stato tra i primi a recarsi nei luoghi del terremoti: centinaia di uomini e mezzi partiti per prestare soccorso e assistenza alla popolazione albanese. Ma non ...

Kratos e Atreus di God of War in una nuova splendida statuetta da Oltre mille dollari : God of War è stato un successo incredibile, trovando un grandissimo riscontro presso i fan e la critica, e in molti si aspettano un nuovo gioco della serie, magari sulla prossima PS5.L'epica avventura con protagonisti Kratos e suo figlio Atreus ha dato vita a tantissime creazioni ispirate al gioco, come ad esempio le statuette che ritraggono in modo dettagliato i personaggi.Tra queste creazioni troviamo quelle di Prime 1 Studio. L'azienda ha ...

Emergenza incendi - mai così tanti in Australia : Oltre 80 roghi - mille chilometri di fuoco : Non solo la California è colpita dagli incendi, anche in Australia è allarme rosso: secondo le autorità un numero senza precedenti di incendi boschivi sta colpendo lo stato del New South Wales, nel sud est del Paese. Più di 80 roghi, alimentati da forti venti e da una temperatura di 35 gradi, stanno bruciando diverse aree, molte delle quali già colpite dalla siccità. Numerose sono le persone intrappolate nelle loro case e le autorità non sono in ...

Ambiente : in Lombardia Oltre mille richieste per bando 'Rinnova auto' : Milano, 25 ott. (Adnkronos) - Continuano ad aumentare le richieste di contributi per la sostituzione dei veicoli più inquinanti in Lombardia. A una settimana dall'apertura del bando 'Rinnova Veicoli' sono arrivate 1.022 domande per circa 7 milioni di euro. Sul podio le provincie di Brescia (260), Mi

“I ladri sono quasi tutti bianchi”. Il procuratore Greco all’attacco : “Oltre mille furti al mese a Milano” : “A volte si ha un’idea un po’ strana del colore della pelle in relazione alla criminalità”. E nelle aziende “si spende più in tangenti che in innovazione”.

Trieste - Oltre mille persone alla camera ardente di Demenego e Rotta. Domani i funerali solenni : Salutati dai rintocchi funebri delle campane della vicina chiesa, i feretri con le salme degli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego - uccisi nella sparatoria dello scorso 4 ottobre -...

Startup : Oltre mille imprese in corsa per terza edizione B Heroes con Intesa Sp : Milano, 14 ott. (AdnKronos) – Sono oltre mille le Startup che partecipano alla terza edizione di B Heroes, il programma di accelerazione, mentorship, investimento e comunicazione rivolto a nuove imprese ad alto contenuto di innovazione con sede operativa in Italia ideato da lm Foundation, fondazione che ha lo scopo di promuovere l’innovazione per lo sviluppo sostenibile con la collaborazione di Intesa Sanpaolo. Sono mille le ...

Comuni : parte da Palermo 'Milleperiferie' - 2mld per Oltre duemila interventi (3) : (AdnKronos) - "Quella che si presenta oggi è una proposta da sindaci - afferma Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci - sono i sindaci infatti il naturale avamposto delle istituzioni, a segnalare da tempo che le opportunità di sviluppo del nostro Paese, in una dimensione europea, son

Comuni : parte da Palermo ‘Milleperiferie’ - 2mld per Oltre duemila interventi (2) : (AdnKronos) – Il progetto mira a strutturare una piattaforma di interconnessione dedicata alla messa in sistema, alla divulgazione e valorizzazione dei processi di riqualificazione, rigenerazione e ricentralizzazione delle periferie, oltre gli aspetti meramente strutturali e con una forte attenzione alla dimensione umana delle periferie, siano esse geografiche o esistenziali. La rete si struttura come una piattaforma che opera online ...

Comuni : parte da Palermo ‘Milleperiferie’ - 2mld per Oltre duemila interventi : Palermo, 4 ott. (AdnKronos) – parte dal quartiere palermitano di Borgo Nuovo – con il patrocinio della Presidenza del Consiglio, del Comune di Palermo e dell’Anci nazionale – ‘Milleperiferie’, il progetto ideato e diretto da I World e promosso da Anci Sicilia che si propone di mettere in rete enti pubblici e soggetti privati per condividere idee e iniziative di riqualificazione delle periferie secondo ...