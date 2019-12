Ocse | studenti italiani fra i peggiori Fioramonti | “Italia in declino | investire nella

Gli studenti italiani fra i peggiori dell’Ocse : uno su quattro non comprende ciò che legge : I risultati della ricerca “Pisa” sui 15enni: deboli in lettere, sufficienti in matematica. Cresce il divario Nord-Sud

L’Ocse “boccia” la scuola italiana : studenti non sanno leggere - male in scienze. Ministro Fioravanti : “Dati preoccupanti” : Gli studenti italiani non sanno leggere. Hanno minori capacita' a comprendere un testo rispetto alla media dei Paesi Ocse, sono in linea con la media Ocse in matematica ma sono molto scarsi in scienze, dove hanno ottenuto un punteggio inferiore di ben 21 punti rispetto ai coetanei dei Paesi Ocse e di 13 punti rispetto alla precedente rilevazione in Italia. In cifre, solo il 5% degli studenti italiani raggiunge livelli di lettura "top": la metà ...

Ocse - gli studenti italiani non sanno più leggere : netta differenza tra Nord e Sud Mettetevi alla prova : ecco il test : Solo il 5% dei quindicenni italiani è in grado di comprendere un testo e valutarne l’attendibilità. Risultati migliori in matematica, pessimi in scienze. Enormi disparità Nord-Sud, licei-istituti professionali

Studenti - rapporto Ocse : solo il 5% dei 15enni ha una comprensione ‘totale’ di ciò che legge. Male anche in Scienze - meglio in Matematica : Vanno Male nella lettura e in Scienze, sono in linea con la media Ocse in Matematica. E oltretutto vivono in un clima scolastico poco appagante visto che in media, nei paesi Ocse, il 21% degli Studenti ha saltato una giornata di scuola mentre in Italia il 57% degli Studenti ha “bigiato”. La fotografia che arriva dalla nuova indagine Ocse-Pisa che valuta le competenze dei 15enni rispetto alla lettura, la Matematica e le Scienze è ...

Gli studenti italiani oggi non capiscono quello che leggono : il report dell'Ocse : Gli studenti italiani di 15 anni hanno competenze scientifiche e di lettura inferiori a quelle che avevano i loro coetanei dieci anni fa. In matematica mantengono un livello medio sufficiente, in linea con quello dei coetanei dei paesi Ocse, ma per quanto riguarda le scienze il risultato medio è “significativamente inferiore” alla media Ocse. È il dato più rilevante, relativo al nostro paese, che emerge da Pisa ...

