Oblivion film stasera in tv 4 dicembre | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)è ilin tv mercoledì 42019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco, scheda,dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda USCITO IL: 11 aprile 2013GENERE: Avventura, Azione, FantascienzaANNO: 2013REGIA: Joseph Kosinski: Tom Cruise, Morgan Freeman, Nikolaj Coster-Waldau, Olga Kurylenko, Zoe Bell, Melissa Leo, Andrea RiseboroughDURATA: 110 minutiin tv:Nel 2077 la Terra vive un momento terribile dopo decenni di guerra contro una terrificante minaccia conosciuta come Scavs. La Terra è un pianeta arido e devastato da cui i pochi uomini sopravvissuti devono fuggire. Parte di una massiccia operazione per estrarre risorse vitali affidata a Jack Harper (Tom Cruise), uno degli ultimi riparatori di droni operanti sulla Terra. Jack ha ...

LuciaMosca1 : (Il film consigliato stasera in TV: 'OBLIVION' mercoledì 4 dicembre 2019) Segui su: La - imparolitaliano : Potete trovare una soluzione come il film Oblivion per sosyetuirle comunque. - zazoomnews : Oblivion Trama e trailer del film in onda su Italia Uno - #Oblivion #Trama #trailer #Italia -