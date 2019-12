Nuoto | Europei vasca corta | la 14enne Benedetta Pilato vince l’oro nei 50 rana

LIVE Nuoto - Europei 2019 in DIRETTA : doppietta ORO-ARGENTO Pilato-Carraro nei 50 rana donne! Scozzoli e Cusinato di bronzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.26: Ora in corso la cerimonia dei 400 stile libero maschili: sul podio Rapsys, Dean e Gabriele Detti. 19.23: Morozov si impone con il nuovo primato europeo in 25″51 a precedere Sakci (25″82) e il nostro Fabio Scozzoli che deve accontentarsi del bronzo (25″84). Un pizzico di delusione. Martinenghi è sesto con il crono di 26″01. 19.21: Ora è il momento dell’altra finale dei ...

Medagliere Europei Nuoto 2019 : la classifica e la posizione dell’Italia. Italia in testa - oro di Benedetta Pilato! : Gli Europei 2019 di nuoto in vasca corta si disputano a Glasgow (Gran Bretagna) da mercoledì 4 a domenica 8 dicembre. Di seguito il Medagliere della rassegna continentale sui 25 metri. Medagliere Europei nuoto VASCA CORTA 2019: # NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. Italia 1 1 2 4 2. Ungheria 1 1 0 2 3. Lituania 1 0 0 1 3. Polonia 1 0 0 1 5. Gran Bretagna 0 1 1 2 6. Germania 0 1 0 1 7. Irlanda 0 0 1 1 Clicca qui per ...

Nuoto - Europei di vasca corta : Ilaria Cusinato e Gabriele Detti conquistano il bronzo : Ilaria Cusinato ottiene la medaglia di bronzo nei 400 misti degli Europei di vasca corta. Anche Gabriele Detti conquista il bronzo, ma nei 400 stile libero.Continua a leggere

Nuoto - Europei vasca corta 2019 : Margherita Panziera firma il record italiano sui 100 dorso - demolito il crono di Gemo : Margherita Panziera ha siglato il nuovo record italiano sui 100 dorso in vasca corta in occasione degli Europei che sono incominciati oggi a Glasgow (Gran Bretagna). L’azzurra ha nuotato divinamente durante le semifinali e ha toccato la piastra con un super 56.57, demolendo il primato di Elena Gemo ovvero il 57.35 col costumone gommato timbrato nel 2008. La 24enne veneta, Campionessa d’Europa sui 200 dorso in vasca lunga, si è ...

LIVE Nuoto - Europei 2019 in DIRETTA : Cusinato e Detti di bronzo! Panziera record italiano nei 100 dorso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.09: Bene Codia in questa prima semifinale dei 100 delfino: l’azzurro centra il terzo crono di 50″31, preceduto da Kusch (50″08) e da Gueres (50″12). Ora è il momento di Rivolta. 19.06: Ora è il momento di Piero Codia nelle semifinali dei 100 farfalla uomini. 19.03: Ora la premiazione della splendida medaglia di bronzo di Cusinato nei 400 misti donne. 18.57: Eccezionale prova di ...

Nuoto - Europei in vasca corta 2019 : Detti è di bronzo nei 400sl! Quarto Ciampi : Si apre subito con il botto la prima sessione di finali degli Europei in vasca corta a Glasgow: Gabriele Detti, dopo il bronzo nei 400 misti di Ilaria Cusinato, ha conquistato un’ottima medaglia di bronzo sui suoi 400 stile libero. In una gara dominata dallo sbalorditivo lituano Danas Rapsys, che stabilisce in 3.33.2 il record dei campionati e il terzo tempo all-time sulla distanza, resta un po’ di amaro in bocca per l’atleta ...

Nuoto - Europei vasca corta 2019 : Ilaria Cusinato conquista il bronzo sui 400 misti : Ilaria Cusinato ha conquistato la medaglia di bronzo sui 400 metri misti agli Europei 2019 di Nuoto in vasca corta che sono incominciati oggi a Glasgow (Gran Bretagna). L’azzurra, che in questa località aveva vinto l’argento su questa distanza nella rassegna continentale in lunga andata in scena l’anno scorso, è riuscita a salire sul podio col tempo di 4:29.13 al termine di una bella gara in cui è stata assoluta protagonista: ...

Medagliere Europei Nuoto 2019 : la classifica e la posizione dell’Italia. Cusinato e Detti regalano due bronzi : Gli Europei 2019 di nuoto in vasca corta si disputano a Glasgow (Gran Bretagna) da mercoledì 4 a domenica 8 dicembre. Di seguito il Medagliere della rassegna continentale sui 25 metri. Medagliere Europei nuoto VASCA CORTA 2019: # NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. Ungheria 1 1 0 2 2. Lituania 1 0 0 1 2. Polonia 1 0 0 1 4. Gran Bretagna 0 1 1 2 5. Germania 0 1 0 1 6. Italia 0 0 2 2 Clicca qui per mettere “Mi ...

LIVE Nuoto - Europei 2019 in DIRETTA : Cusinato e Detti di bronzo! Ranisti tutti in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.40: E’ il momento della premiazione dei 200 dorso maschili vinti dal polacco Kawecki a precedere il tedesco Diener e il britannico Greenback. 18.37: Gran crono del lituano Rapsys che si aggiudica la prova come da pronostico: 3’33″20 e nuovo record dei campionati. C’è il bronzo per Detti (3’38″06) beffato nello sprint finale dal britannico Dea (3’37″95). ...

LIVE Nuoto - Europei 2019 in DIRETTA : Cusinato di bronzo nei 400 misti! Ora Detti-Ciampi nei 400 sl : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.30: Cusinato DI bronzo! Brava l’azzurra con una gara coraggiosa fin dall’inizio, calando poi nello stile libero alla rientrante Jakabos. Vince Hosszu con il crono di 4’25″10, a precedere Jakabos (4’28″76) e Cusinato (4’29″13). Bella prova di carattere della veneta. 18.28: Hosszu nettamente in vantaggio su Cusinato a termine della rana, ora ...

Medagliere Europei Nuoto 2019 : la classifica e la posizione dell’Italia. Cusinato regala il primo podio : Gli Europei 2019 di nuoto in vasca corta si disputano a Glasgow (Gran Bretagna) da mercoledì 4 a domenica 8 dicembre. Di seguito il Medagliere della rassegna continentale sui 25 metri. Medagliere Europei nuoto VASCA CORTA 2019: # NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. Ungheria 1 1 0 2 2. Polonia 1 0 0 1 3. Germania 0 1 0 1 4. Italia 0 0 1 1 4. Gran Bretagna 0 0 1 1 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

LIVE Nuoto - Europei 2019 in DIRETTA : la rana italiana vuol dominare - Detti e la 4×50 sl per una medaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.49: Bel Paese in grande spolvero anche nei 400 stile libero. Gabriele Detti e Matteo Ciampi, duellando nella penultima batteria, conseguono i primi migliori tempi per la finale del tardo pomeriggio: il livornese (3’38″16) regola allo sprint un grande Ciampi (3’38″79), miglioratosi sensibilmente nel personale (3’39″64 il precedente limite). Attenzione però al lituano ...

Nuoto - Europei 2019 : programma - orari e tv giovedì 5 dicembre. Tutti gli italiani in gara : A Glasgow (Gran Bretagna) si sta disputando oggi la prima giornata degli Europei di Nuoto in vasca corta. Tanta Italia subito protagonista anche domani, con il programma di batterie che si aprirà attorno alle 10:30 che vedrà impegnata davvero l’élite del nostro movimento, da Federica Pellegrini nel 100 stile libero a Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti che si misureranno sui 1500 metri insieme a Domenico Acerenza. Nuoto, Europei 2019: ...

Nuoto - Europei 2019 : batterie 4 dicembre. Rana azzurra in salute - Detti - Quadarella - Cusinato e tanta Italia nelle finali : Prima giornata di batterie al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow (Gran Bretagna) per gli Europei 2019 di Nuoto in vasca corta. Andiamo a raccontarvi cosa è accaduto in questo day-1 nella piscina da 25 metri scozzese. Sorprende tutti il norvegese (classe 2000) Tomoe Zenimoto Hvas che, con il crono di 49″88, stabilisce il miglior tempo delle batterie, abbassando il proprio limite in maniera significativa (50″49). Alle ...