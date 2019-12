Nuoto | Europei vasca corta Glasgow 2019 | 4 dicembre IL PAGELLONE Pilato inarrestabile

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Sei medaglie, tanti azzurri in finale, già un terzo di podi rispetto a Copenhagen dopo un solo giorno digare. Prosegue l’onda lunga dei successi azzurri nelanche se non tutto ha funzionato a meraviglia. Ecco le pagelle, atleta per atleta, dei protagonisti azzurri della prima giornata di gare. LE PAGELLE DEGLI AZZURRI DEL 4AGLIINBENEDETTA9: Un anno meraviglioso il suo. Vice campionessa del mondo e adesso sul tetto d’Europa incon il record italiano e mondiale juniores. È una campionessa, giovanissima ma una campionessa, capace di superare anche l’ostacolo di dover vincere perché favorita numero uno. MARTINA CARRARO 8: Tre gare sullo stesso livello, il primo argento in. Ha il cruccio di non essersi migliorata ma per tre quarti della finale se l’è giocata alla pari con la più forte del momento. Una crescita ...

