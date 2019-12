Nuoto | Europei vasca corta 2019 | la rinascita di Ilaria Cusinato e il record italiano di

VIDEO Fabio Scozzoli - bronzo sui 50 rana agli Europei di Nuoto : riviviamo la gara dell’azzurro : Fabio Scozzoli ha conquistato la medaglia di bronzo sui 50 metri rana agli Europei 2019 di nuoto in vasca corta. L’azzurro è sempre più eterno e a Glasgow non ha deluso le aspettative riuscendo a salire sul podio nella gara dominata da Vladimir Morozov col record europeo. Di seguito il VIDEO della gara di Fabio Scozzoli, bronzo sui 50 rana agli Europei. VIDEO gara Fabio Scozzoli, bronzo 50 rana: CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA gara DI ...

VIDEO Benedetta Pilato - oro sui 50 rana agli Europei in vasca Nuoto : apoteosi della 14enne azzurra - riviviamo la gara : Benedetta Pilato ha conquistato la medaglia d’oro sui 50 metri rana agli Europei 2019 di nuoto in vasca corta, l’azzurra ha dominato la gara andata in scena a Glasgow (Gran Bretagna) e a 14 anni ha vinto il suo primo titolo internazionale tra le grandi dopo che in estate si era messa al collo l’argento ai Mondiali in lunga. La pugliese ha timbrato un super 29.32, nuovo record italiano, davanti alla connazionale Martina Carraro. ...

Nuoto - Europei Glasgow 2019 : Pilato illumina e beffa Carraro per l’oro. Bronzo per Scozzoli e Cusinato : A Glasgow si sono aperti oggi gli Europei in vasca corta 2019 di Nuoto. Il Tollcross International Swimming Center ha ospitato una prima giornata particolarmente intensa per i colori azzurri con tantissime stelle impegnate fin da subito all’azione. La stella più brillante di tutte è stata ancora una volta Benedetta Pilato. La pugliese domina la finale odierna più attesa, quella dei 50 rana femminili, realizzando una strepitosa doppietta ...

LIVE Nuoto - Europei 2019 in DIRETTA : doppietta ORO-ARGENTO Pilato-Carraro! Scozzoli - Detti - Cusinato e 4×50 sl di bronzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA doppietta: BENEDETTA PILATO ORO, MARTINA CARRARO ARGENTO Appuntamento a domani per la DIRETTA LIVE della seconda giornata, a partire dalle ore 10.30 italiane. Un saluto dalla redazione di OA Sport. Concludiamo dunque questa prima giornata degli Europei di Nuoto in vasca corta e l’Italia archivia la pratica con 1 oro, 1 argento e 4 bronzi, seconda alle spalle della Russia con 2 ori. ...

Nuoto - Europei vasca corta 2019 : Italia antologica - doppietta sui 50 rana. Benedetta Pilato Campionessa a 14 anni - Carraro d’argento : Benedetta Pilato oro, Martina Carraro argento: fantasmagorica doppietta dell’Italia sui 50 metri dorso agli Europei 2019 di Nuoto in vasca corta. Le azzurre hanno confermato il pronostico della vigilia e hanno letteralmente dominato la gara andata in scena a Glasgow (Gran Bretagna), le nostre portacolori hanno offerto un autentico show sulle due vasche e hanno demolito la concorrenza che non è pervenuta in questa rassegna ...

Medagliere Europei Nuoto 2019 : la classifica e la posizione dell’Italia. Italia seconda con 6 medaglie - oro Pilato! : Gli Europei 2019 di nuoto in vasca corta si disputano a Glasgow (Gran Bretagna) da mercoledì 4 a domenica 8 dicembre. Di seguito il medagliere della rassegna continentale sui 25 metri. medagliere Europei nuoto VASCA CORTA 2019: # NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. Russia 2 0 0 2 2. Italia 1 2 3 6 3. Polonia 1 1 0 2 3. Ungheria 1 1 0 2 5. Lituania 1 0 0 1 6. Gran ...

Nuoto - Europei di vasca corta : Ilaria Cusinato e Gabriele Detti conquistano il bronzo : Ilaria Cusinato ottiene la medaglia di bronzo nei 400 misti degli Europei di vasca corta. Anche Gabriele Detti conquista il bronzo, ma nei 400 stile libero.Continua a leggere

Nuoto - Europei vasca corta 2019 : Margherita Panziera firma il record italiano sui 100 dorso - demolito il crono di Gemo : Margherita Panziera ha siglato il nuovo record italiano sui 100 dorso in vasca corta in occasione degli Europei che sono incominciati oggi a Glasgow (Gran Bretagna). L’azzurra ha nuotato divinamente durante le semifinali e ha toccato la piastra con un super 56.57, demolendo il primato di Elena Gemo ovvero il 57.35 col costumone gommato timbrato nel 2008. La 24enne veneta, Campionessa d’Europa sui 200 dorso in vasca lunga, si è ...