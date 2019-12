Nuoto | Europei vasca corta 2019 | Italia antologica | doppietta sui 50 rana Benedetta

oasport

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)Pilato oro, Martina Carraro argento: fantasmagoricadell’sui 50 metri dorso aglidiin. Le azzurre hanno confermato il pronostico della vigilia e hanno letteralmente dominato la gara andata in scena a Glasgow (Gran Bretagna), le nostre portacolori hanno offerto un autentico show sulle due vasche e hanno demolito la concorrenza che non è pervenuta in questa rassegna continentale. Trionfo totale delle due favorite che hanno giganteggiato sfoderando un talento infinito,Pilato ha ribadito di essere un autentico fenomeno che farà sognare in futuro: ad appena 14 anni (spegnerà le prossime candeline il 18 gennaio) ha conquistato il primo titolo internazionale tra le grandi dopo aver vinto tutto nelle categorie giovanili ma non si tratta della prima medaglia internazionale della pugliese che in estate era balzata agli ...

