Nuoto | Europei 2019 | prima giornata Rana italiana al potere | Detti e Quadarella a voi

Nuoto - Europei 2019 oggi : orario d’inizio e come vederli in tv. Tutti gli azzurri in gara (4 dicembre) : oggi 4 dicembre prenderanno il via gli Europei di Nuoto in vasca corta, di scena a Glasgow (Gran Bretagna). Nella prima giornata già gare interessanti per i nostri portacolori: Piero Codia e Matteo Rivolta nei 100 farfalla, Martina Carraro, Benedetta Pilato e Arianna Castiglioni nei 50 rana, Nicolò Martinenghi, Fabio Scozzoli nella medesima specialità al maschile, Gabriele Detti nei 400 stile libero, Margherita Panziera nei 100 dorso e Simona ...

Nuoto - Europei 2019 : Benedetta Pilato sfida le “veterane” Castiglioni e Carraro. Inizia la battaglia verso Tokyo 2020 : Dopo la clamorosa esplosione ai recenti Campionati Mondiali della baby quattordicenne Benedetta Pilato, capace di volare e raggiungere un irrazionale argento iridato nei 50 rana, tutti gli addetti ai lavori italiani hanno ben presto capito che, in questa stagione cruciale che ci porterà ai Giochi Olimpici di Tokyo, tra le nostre corsie, vi saranno tre assolute fuoriclasse della rana femminile che si giocheranno due posti per le Olimpiadi del Sol ...

Nuoto - Europei vasca corta Glasgow 2019. Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti : la novità è non partire favoriti : Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri iniziano la rincorsa olimpica. Entrambi a Babbo Natale chiedono prima di tutto una stagione senza problemi fisici visto che nelle ultime due si sono alternati fra infermeria e piscina (poca per Detti fino a un anno fa). Entrambi sono in una fase della carriera particolare: non sono più i giovani rampanti desiderosi di prendere tutto quello che si può, non sono certo “vecchi” anche se ormai da tanto tempo ...

Nuoto - Europei 2019 : le avversarie di Federica Pellegrini nei 200 sl - Heemskerk e tutte le nuove insidie : All’ennesimo appuntamento con fato e leggenda, in una carriera di quelle scritte in grassetto sul libro della storia del Nuoto, Federica Pellegrini si presenta ai blocchetti di partenza degli Europei in vasca corta di Glasgow inscritta nei 100, 200, 50 e 400 stile libero, con la certezza di entrare in acqua nelle prime due e il forte dubbio sulla propria presenza nelle restanti. Nella gara in cui è detentrice del record del mondo in vasca ...

Nuoto - Europei 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Azzurri pronti a stupire pur nella poco amata vasca corta : Si parte dalle 17 medaglie di Copenhagen e si può fare sicuramente meglio all’Europeo in vasca corta di Glasgow che inizia mercoledì al Tolcross Swimming Center. L’Italia, uscita trionfatrice in termini di podi e numero di finalisti dall’ultimo Mondiale di Gwangju, è in corsa per il podio in tantissime gare e la speranza del clan azzurro è quella di superare quota 20: obiettivo tutto sommato plausibile vista la qualità della ...

Nuoto - Europei 2019 : programma - orari e tv mercoledì 4 dicembre. Tutti gli italiani in gara : Domani 4 dicembre prenderanno il via a Glasgow (Gran Bretagna) gli Europei di Nuoto in vasca corta. Nella piscina scozzese ci apprestiamo a vivere un day-1 particolarmente interessante, con tanta Italia sui blocchetti di partenza. Particolare attenzione la meriteranno Piero Codia e Matteo Rivolta nei 100 farfalla, Martina Carraro, Benedetta Pilato e Arianna Castiglioni nei 50 rana, Nicolò Martinenghi, Fabio Scozzoli nella medesima specialità al ...

Nuoto - Europei 2019 : i favoriti gara per gara (uomini e donne). L’Italia cala gli assi Pellegrini - Detti e Paltrinieri : Tutto pronto al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow (Gran Bretagna) per l’inizio degli Europei 2019 di Nuoto in vasca corta. La rassegna continentale sarà la chiosa della stagione invernale del Nuoto a livello internazionale e gli atleti presenti vorranno esprimere il loro 100% per regalarsi crono e medaglie. La Nazionale italiana, reduce dalla strepitosa prestazione dei Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud) in vasca ...

Nuoto - Europei Glasgow 2019 : calendario - orari - guida tv. Programma di batterie e finali : Da domani all’8 dicembre si farà sul serio in quel di Glasgow (Gran Bretagna), sede degli Europei di Nuoto in vasca corta. La rassegna continentale sarà la chiosa internazionale della stagione invernale, prima di tuffarsi nel 2020 e pensare alle Olimpiadi di Tokyo. L’Italia ha voglia di ottenere grandi risultati. Un contingente particolarmente numeroso quello guidato dal direttore tecnico Cesare Butini, con tutti i big al via. Il Bel ...

Nuoto - Europei 2019 : il calendario e gli orari degli azzurri in gara giorno per giorno. Programma - tv e streaming : Dal 4 all’8 dicembre al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow si andrà forte per gli Europei 2019 di Nuoto in vasca corta. La rassegna continentale che, di fatto, chiuderà l’anno dal punto di vista internazionale è pronta per animare la scena e le attese per l’Italia sono diverse. La Nazionale azzurra, reduce dalla strepitosa prestazione dei Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud) in vasca lunga, ha voglia di ...

Nuoto - Simona Quadarella per proseguire nella collezione di ori agli Europei 2019 di Glasgow : Nel mezzofondo femminile, a Glasgow mancherà una grande sfida, aperta, strategica, dichiarata, celata, istantanea, logorante, quella tra Simona Quadarella e Sarah Kohler. Se si sfidano una campionessa del mondo in carica e colei che nella stessa distanza è argento mondiale e che ha, appena due settimane fa, nella parentesi della vasca corta dei campionati nazionali tedeschi a Berlino, sbriciolato il record del mondo di Mireia Belmonte Garcia, lo ...

Nuoto - Europei 2019 : le possibili rivelazioni dell’Italia. Pilato è già una sicurezza - aspettando l’esplosione di Ceccon e Cocconcelli : Il confine tra rivelazione e certezza in casa Italia è ormai sempre più sottile. Un anno fa in pochissimi conoscevano Benedetta Pilato, ora l’unica preoccupazione degli appassionati di Nuoto sembra diventato l’allungamento fino a 100 metri delle sue performance in prospettiva Tokyo 2020, dimenticando spesso e volentieri che si tratta di una ragazzina di quasi 15 anni e che già trovarsi nel contesto di un Europeo in vasca corta da ...

Nuoto - Europei 2022 assegnati a Roma : I campionati Europei di Nuoto del 2022 si terranno a Roma. La conferma ufficiale arriva da Len, la federazione europea. Si terranno dall'11 al 21 agosto. La presentazione ufficiale del dossier, che ha avuto luogo presso l'ufficio di Dublino il 12 ottobre scorso, e la visita in loco effettuata a Roma il 22 novembre da una delegazione di Len in grado di accertare la solidità della candidatura italiana sono stati cruciali. "Siamo entusiasti, ...