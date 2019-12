Nuoto | Europei 2019 | batterie 4 dicembre Rana azzurra in salute | Detti | Quadarella

LIVE Nuoto - Europei 2019 in DIRETTA : 4 dicembre - batterie : che Italia! Quadarella - Detti e Ciampi impressionano. Carraro - Pilato e Scozzoli rane volanti. Alle 18 le finali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03: Grazie per averci seguito e appuntamento Alle 18 per il racconto della prima sessione di finali. Buona giornata! 13.01: Si chiude una prima mattinata di gare molto positiva per l’Italia che fa il pieno di qualificazioni sia in semifinale che in finale con pochissime delusioni e contro-prestazioni. Bene Detti, Quadarella e Ciampi, prospettive di podio per Cusinato e la 4×50, ...

DIRETTA EUROPEI Nuoto VASCA CORTA 2019/ Video streaming Rai : via alle batterie! : DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2019 streaming Video Rai: orario e programma di mercoledì 4 dicembre, la giornata inaugurale della manifestazione.

LIVE Nuoto - Europei 2019 in DIRETTA : 4 dicembre - batterie : Cusinato in finale nei 400 misti! Carraro - Pilato e Scozzoli rane volanti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.27: Queste le finaliste dei 400 misti donne: Hosszu (Hun), Jakabos (Hun), Cusinato (Ita), Fain (Slo), Krivonogova (Rus), Crevar (Slo), Gorbenko (Isr), Ugolkova (Sui) 11.26: Hosszu scatenata nel finale: vince la batteria in 4’26″75 davanti a Jakabos e Fain. Cusinato in finale con il terzo tempo 11.25: Hosszu in testa dopo la frazione a rana con 3’23″63 11.23: Hosszu davanti ...

LIVE Nuoto - Europei 2019 in DIRETTA : 4 dicembre - batterie : Carraro - Pilato e Scozzoli rane volanti - Rivolta e Codia avanti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.19: Cusinato sempre avanti nettamente su Kapas anche ai 300 (3’27″69) 11.17: Cusinato ancora nettamente in testa dopo la frazione a dorso con 2’08″62. Ora deve resistere a rana 11.16: Cusinato in testa con 1’01″62 dopo la frazione a farfalla 11.13: La slovacca Trinkova vince la prima batteria con il tempo di 4’41″28 davanti alla finlandese ...

LIVE Nuoto - Europei 2019 in DIRETTA : 4 dicembre - batterie : Carraro e Pilato rane volanti - Rivola e Codia avanti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.01: Nella seconda batteria ha la meglio il finlandese Kokko con 27″05 11.00: L’ucraino Shevtsov vince la prima batteria dei 50 rana uomini con 27″31 10.58: Le semifinaliste dei 50 rana donne: Carraro, Pilato, Zmushka, Laukkanen, Sztandera, Hulko, Podmanikova, Godun, McSherry, Elendt, Schroeder, Thormalm, Mamie, Romanjuk, Chisca. Spareggio Kreundl-Palmer 10.57: Benedetta Pilato ...

LIVE Nuoto - Europei 2019 in DIRETTA : 4 dicembre - iniziano le batterie. L’Italia a caccia di podi - con ranisti - Detti e 4×50 stile libero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.10: Buongiorno e benvenuti alla prima giornata degli Europei di Glasgow in vasca corta. Prima giornata ricca di protagonisti e aspettative in chiave azzurra e noi ve la racconteremo tutta in DIRETTA dal Tolcross Swimming Centre Il programma degli Europei 2019 (4 dicembre) – La presentazione della giornata (4 dicembre) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei ...

Nuoto - Europei 2019 : gli avversari di Gabriele Detti nei 400 sl. Occhio a De Tullio e al mago Rapsys : Alla vigilia del Campionato Europeo in vasca corta di Glasgow, l’Italia si aspetta tanto da coloro che, più di tutti gli altri, l’hanno resa grande nelle ultime uscite internazionali: gli Splash Brothers. Se Gregorio Paltrinieri si cimenterà in 800 e 1500 stile libero, Gabriele Detti scenderà subito in acqua nei 400 stile libero di cui è bronzo mondiale e olimpico in carica. Il Golden Boy del centro federale di Ostia arriverà a ...

LIVE Nuoto - Europei 2019 in DIRETTA : 4 dicembre - Italia pronta alla razzia di medaglie con Scozzoli - Detti e le raniste! C’è Benedetta Pilato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma degli Europei 2019 (4 dicembre) – La presentazione della giornata (4 dicembre) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei di Nuoto in vasca corta a Glasgow (Gran Bretagna). Il Tollcross International Swimming Center sarà teatro di una prima giornata particolarmente intensa. Un day-1 particolarmente intenso per i colori azzurri. Si parte dei 100 ...

Nuoto - Europei 2019 oggi : orario d’inizio e come vederli in tv. Tutti gli azzurri in gara (4 dicembre) : oggi 4 dicembre prenderanno il via gli Europei di Nuoto in vasca corta, di scena a Glasgow (Gran Bretagna). Nella prima giornata già gare interessanti per i nostri portacolori: Piero Codia e Matteo Rivolta nei 100 farfalla, Martina Carraro, Benedetta Pilato e Arianna Castiglioni nei 50 rana, Nicolò Martinenghi, Fabio Scozzoli nella medesima specialità al maschile, Gabriele Detti nei 400 stile libero, Margherita Panziera nei 100 dorso e Simona ...

Nuoto - Europei 2019 : prima giornata. Rana italiana al potere - Detti e Quadarella a voi : Finalmente si comincia. Il Tollcross International Swimming Centre di Glasgow è pronto per essere teatro degli Europei di Nuoto in vasca corta. Nella piscina scozzese il programma della prima giornata riserva degli spunti interessanti. Nei 100 farfalla uomini l’Italia entra subito in scena con la coppia che fu oro e argento a Copenaghen (Danimarca) due anni fa, ovvero Piero Codia e Matteo Rivolta. I due atleti nostrani sono pronti a ...

Nuoto - Europei 2019 : Benedetta Pilato sfida le “veterane” Castiglioni e Carraro. Inizia la battaglia verso Tokyo 2020 : Dopo la clamorosa esplosione ai recenti Campionati Mondiali della baby quattordicenne Benedetta Pilato, capace di volare e raggiungere un irrazionale argento iridato nei 50 rana, tutti gli addetti ai lavori italiani hanno ben presto capito che, in questa stagione cruciale che ci porterà ai Giochi Olimpici di Tokyo, tra le nostre corsie, vi saranno tre assolute fuoriclasse della rana femminile che si giocheranno due posti per le Olimpiadi del Sol ...

Nuoto - Europei vasca corta Glasgow 2019. Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti : la novità è non partire favoriti : Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri iniziano la rincorsa olimpica. Entrambi a Babbo Natale chiedono prima di tutto una stagione senza problemi fisici visto che nelle ultime due si sono alternati fra infermeria e piscina (poca per Detti fino a un anno fa). Entrambi sono in una fase della carriera particolare: non sono più i giovani rampanti desiderosi di prendere tutto quello che si può, non sono certo “vecchi” anche se ormai da tanto tempo ...

Nuoto - Europei 2019 : le avversarie di Federica Pellegrini nei 200 sl - Heemskerk e tutte le nuove insidie : All’ennesimo appuntamento con fato e leggenda, in una carriera di quelle scritte in grassetto sul libro della storia del Nuoto, Federica Pellegrini si presenta ai blocchetti di partenza degli Europei in vasca corta di Glasgow inscritta nei 100, 200, 50 e 400 stile libero, con la certezza di entrare in acqua nelle prime due e il forte dubbio sulla propria presenza nelle restanti. Nella gara in cui è detentrice del record del mondo in vasca ...

Nuoto - Europei 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Azzurri pronti a stupire pur nella poco amata vasca corta : Si parte dalle 17 medaglie di Copenhagen e si può fare sicuramente meglio all’Europeo in vasca corta di Glasgow che inizia mercoledì al Tolcross Swimming Center. L’Italia, uscita trionfatrice in termini di podi e numero di finalisti dall’ultimo Mondiale di Gwangju, è in corsa per il podio in tantissime gare e la speranza del clan azzurro è quella di superare quota 20: obiettivo tutto sommato plausibile vista la qualità della ...