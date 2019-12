Nuoto | Benedetta Pilato | fenomeno stellare | a 14 anni è Campionessa d’Europa Un futuro

VIDEO Benedetta Pilato - oro sui 50 rana agli Europei in vasca Nuoto : apoteosi della 14enne azzurra - riviviamo la gara : Benedetta Pilato ha conquistato la medaglia d’oro sui 50 metri rana agli Europei 2019 di nuoto in vasca corta, l’azzurra ha dominato la gara andata in scena a Glasgow (Gran Bretagna) e a 14 anni ha vinto il suo primo titolo internazionale tra le grandi dopo che in estate si era messa al collo l’argento ai Mondiali in lunga. La pugliese ha timbrato un super 29.32, nuovo record italiano, davanti alla connazionale Martina Carraro. ...

Nuoto - Europei vasca corta 2019 : Italia antologica - doppietta sui 50 rana. Benedetta Pilato Campionessa a 14 anni - Carraro d’argento : Benedetta Pilato oro, Martina Carraro argento: fantasmagorica doppietta dell’Italia sui 50 metri dorso agli Europei 2019 di Nuoto in vasca corta. Le azzurre hanno confermato il pronostico della vigilia e hanno letteralmente dominato la gara andata in scena a Glasgow (Gran Bretagna), le nostre portacolori hanno offerto un autentico show sulle due vasche e hanno demolito la concorrenza che non è pervenuta in questa rassegna ...

Medagliere Europei Nuoto 2019 : la classifica e la posizione dell'Italia. Italia in testa - oro di Benedetta Pilato! : Gli Europei 2019 di nuoto in vasca corta si disputano a Glasgow (Gran Bretagna) da mercoledì 4 a domenica 8 dicembre. Di seguito il Medagliere della rassegna continentale sui 25 metri. Medagliere Europei nuoto VASCA CORTA 2019: # NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. Italia 1 1 2 4 2. Ungheria 1 1 0 2 3. Lituania 1 0 0 1 3. Polonia 1 0 0 1 5. Gran Bretagna 0 1 1 2 6. Germania 0 1 0 1 7. Irlanda 0 0 1 1

Chi è Benedetta Pilato - il talento del Nuoto azzurro : Dal Liceo Scientifico all’argento mondiale: ecco chi è Benedetta Pilato, la stella del nuoto azzurro che è pronta a scrivere altre pagine di storia. ROMA – Il nuoto azzurro ha una nuova stella. Stiamo parlando di Benedetta Pilato, la 14enne di Pulsano che ha conquistato l’argento ai Mondiali di Gwangju. Andiamo a conoscere meglio la giovane italiana che molti paragonano a Federica Pellegrini. Chi è Benedetta Pilato, la ...

Nuoto - Benedetta Pilato : “Ora sono più tranquilla e non cambio approccio - serenità” : Prima della partenza per Glasgow, dove oggi scatteranno gli Europei di Nuoto in vasca corta, Benedetta Pilato ha rilasciato una breve intervista a “La Gazzetta dello Sport“, alla quale la 14enne tarantina ha parlato della rassegna continentale, ma anche di come la sua vita sia cambiata dopo la sua prestazione agli ultimi Mondiali. Scherzando sulla piscina scozzese dice: “È brutta, rispetto a quella di Gwuangju è anche più ...

Nuoto - Europei 2019 : Benedetta Pilato sfida le “veterane” Castiglioni e Carraro. Inizia la battaglia verso Tokyo 2020 : Dopo la clamorosa esplosione ai recenti Campionati Mondiali della baby quattordicenne Benedetta Pilato, capace di volare e raggiungere un irrazionale argento iridato nei 50 rana, tutti gli addetti ai lavori italiani hanno ben presto capito che, in questa stagione cruciale che ci porterà ai Giochi Olimpici di Tokyo, tra le nostre corsie, vi saranno tre assolute fuoriclasse della rana femminile che si giocheranno due posti per le Olimpiadi del Sol ...

Nuoto - Trofeo Mussi 2019 : due nuove atlete sulle orme di Benedetta Pilato : Un’altra giornata di Nuoto di altissimo livello nell’ultima tornata di gare del 43-esimo “Trofeo Mussi-Femiano-Lombardi” che ieri è stato il teatro della clamorosa quinta prestazione mondiale stagionale nei 400 stile libero di un Gabriele Detti in piena fase di preparazione in vista delle qualificazioni olimpiche del 14 Dicembre. Nella splendida cornice della vasca di Massarosa oggi sono scesi in acqua gli atleti delle ...

Nuoto - Benedetta Pilato e le sue prospettive olimpiche : sbriciolato il personale nei 100 rana in vasca corta. Tokyo non è un miraggio : La piscina di Genova è stata all’insegna del sorriso per Benedetta Pilato. La classe 2005, impegnata nel Trofeo Nico Sapio 2019 di Nuoto in vasca corta, si è regalata due giorni di grande livello. Lei, che ai Mondiali 2019 assoluti a Gwangju (Corea del Sud) aveva conquistato un argento sorprendente nel 50 rana, vuol continuare la propria ascesa, consapevole dei propri mezzi e desiderosa di provare a qualificarsi per le Olimpiadi di Tokyo ...

LIVE Nuoto - Nico Sapio 2019 in DIRETTA. finali 8 novembre - Benedetta Pilato trionfa di un soffio nei 50 rana. Personale di Quadarella nei 400 : Simone Cerasuolo si aggiudica i 100 rana juniores in 59″69. Giovanissimo il rappresentante dell'ImolaNuoto, classe 2003. Ancora Martinenghi! Il lombardo vince con 57″25 in rimonta su Scozzoli che chiude secondo in 57″40, terza piazza per Koch

Nuoto – Trofeo Sapio - nuovo record italiano nei 50 rana femminile : Benedetta Pilato super a Genova : Benedetta Pilato dà subito spettacolo al Trofeo Sapio: stabilito il nuovo record italiano nei 50 rana E’ iniziato nel migliore dei modi il Trofeo Sapio di Nuoto in corso a Genova per Benedetta Pilato. La vicecampionessa mondiale dei 50 metri rana ha stabilito nelle gare di questa mattina il nuovo primato italiano, abbassando di 18 centesimi, col tempo di 29”41, il primato di Martina Carraro. Nel tardo pomeriggio l’azzurra ...

LIVE Nuoto - Nico Sapio 2019 in DIRETTA. finali 8 novembre - fari puntati su Benedetta Pilato. Bene Quadarella nei 400 : Netta affermazione del brasiliano Guido che trionfa in 23″44 davanti a Milli con 23″94 e Laberti in 23″99. Niente qualificazione a Glasgow per gli italiani