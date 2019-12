Nike e Dior | svelate le prime foto delle Air Jordan 1 x Dior

vanityfair

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) LeimmaginiAirI High OGLeimmaginiAirI High OGLeimmaginiAirI High OGLeimmaginiAirI High OGIl crossover tra lusso e abbigliamento sportivo è ben lontano dal suo tramonto e, viste le ultime collaborazioni stellari in fatto di sneakers, potremmo persino affermare che si stia avvicinando al suo apice. Dopo le ormai iconiche adidas x Stella McCartney, e la recente collezione svelata dal brand con Prada – in arrivo proprio oggi –ha appena mostrato in anteprima alcune immaginisneakers che si annunciano già tra le più hot della prossima stagione: le Air1 in collaborazione con. Kim Jones, direttore artistico della linea menswear, aveva fatto sfilate il primo design, le AirI High OG, in occasione della sfilata Autunno/Inverno 2019-2020: ...

MariaCarannant8 : Ci siamo a breve comunicherò delle novità che bollono in pentola. #gucci #fashion #louisvuitton #chanel #balenciaga… - MariaCarannant8 : Un buongiorno é sempre ben accetto. Specie quando spontaneamente esce dal ?? #valentino #fashion #gucci #prada… -