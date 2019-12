NBA 2019-2020 | i risultati della notte 4 dicembre I Lakers ritornano alla vittoria | a

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (3 Dicembre) : Milwaukee domina con New York - Philadelphia supera Utah. Crollo Warriors ad Atlanta : Sono sei le partite della notte NBA. Dodicesima vittoria consecutiva per i Milwaukee Bucks, che demoliscono i New York Knicks per 132-88. Partita mai in discussione e già chiusa al termine del primo quarto, con i padroni di casa che si sono trovati avanti di diciotto punti (33-15). Nei restanti tre quarti Milwaukee ha poi dilagato grazie soprattutto alla doppia doppia del solito Giannis Antetokounmpo, che ha chiuso con 29 punti e 15 ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (2 dicembre). Mavericks travolgenti sui Lakers con un grande Doncic - i Thunder di Gallinari battono i Pelicans di Melli : Nove gli incontri giocati questa notte nelle arene NBA attraverso gli Stati Uniti e il Canada. Andiamo a vedere i tanti e interessanti argomenti di discussione generati dalla lega professionistica americana. I Brooklyn Nets gettano via la vittoria contro i Miami Heat, subendo un parziale di 0-10 che vale il 106-109 finale con Goran Dragic (24 punti dalla panchina), Jimmy Butler (20) e Justise Winslow protagonisti tra canestri dal campo e tiri ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (1 Dicembre) : Harden da 60 punti! Milwaukee centra l’undicesima - bene Philadelphia e Sacramento : Quattro partite nella notte NBA. Inarrestabili i Milwaukee Bucks, che ottengono la loro undicesima vittoria consecutiva e consolidano loro leadership nella Eastern Conference. Netto successo contro gli Charlotte Hornets per 137-96 in una sfida che già all’intervallo vedeva i padroni di casa comodamente avanti di diciassette punti (66-49). Il miglior marcatore è il solito Giannis Antetokounmpo, che ha chiuso con 26 punti e 9 rimbalzi. ...

NBA 2019-2020 : ancora una notte stellare per Luka Doncic : 42 punti, 9 rimbalzi e 11 assist. Questo il bilancio della notte di Luka Doncic, l’ennesima in cui lo sloveno dispensa arte cestistica a profusione. L’ex gioiello del Real Madrid è ormai punto fermo dei Dallas Mavericks, che pian piano stanno recuperando anche Kristaps Porzingis (e per chi ha impazienza, bisogna ricordare che i lunghi hanno per loro natura bisogno di più tempo per ritornare davvero a pieno regime). Ai Phoenix Suns, ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (30 novembre) : un Doncic formato MVP porta Dallas al successo contro i Suns. Decima W consecutiva per Lakers e Bucks : Torna la NBA, con ben 13 incontri, dopo un giorno di riposo dovuto alla festa del Ringraziamento. Apre la sfida mattutina del Barclays Center tra i Boston Celtics e i Brooklyn Nets, vinta da quest’ultimi con il risultato di 107-112. Decisivo il quintetto titolare dei newyorkesi, tutto in doppia cifra, fra cui spicca uno Spencer Dinwiddie da 32 punti e 11 assist. Sorride, invece, l’ex Celtics Terry Rozier che contribuisce con 23 punti ...

NBA 2019-2020 : i risultati della notte (28 novembre). I Clippers espugnano Memphis con un tap-in di Harrell allo scadere - 41 di Davis e i Lakers ottengono il nono successo consecutivo : Ben 14 le partite che si sono svolte nella notte NBA e hanno visto scendere in campo 28 franchigie su 30. Aprono i Boston Celtics che vincono in casa, 110-121, contro i Brooklyn Nets ancora privi del grande ex Kyrie Irving. Migliori in campo un Kemba Walker da 39 punti e un Jaylen Brown da 22 punti e 10 rimbalzi. Primo trionfo esterno della stagione per gli Orlando Magic che battono, 116-104, i Cleveland Cavaliers. Decisivi 30 punti del francese ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (27 novembre). Kawhi Leonard e Paul George battono i Mavericks - i Nuggets suonano la sesta : Due sole partite nell’appena trascorsa notte NBA, ma con protagoniste tre delle quattro franchigie che meglio stanno comportandosi in questo inizio di stagione. I Los Angeles Clippers vanno a segno, per la loro tredicesima vittoria, sul campo dei Dallas Mavericks per 99-114. Si tratta di una partita fondamentalmente sempre dominata e controllata, con tre uomini oltre i 20 punti: Kawhi Leonard (28, 8 rimbalzi e 4 assist), Paul George ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (27 novembre). Kawhi Leonard e Paul George battono i Mavericks - i Nuggets suonano la sesta : Due sole partite nell’appena trascorsa notte NBA, ma con protagoniste tre delle quattro franchigie che meglio stanno comportandosi in questo inizio di stagione. I Los Angeles Clippers vanno a segno, per la loro tredicesima vittoria, sul campo dei Dallas Mavericks per 99-114. Si tratta di una partita fondamentalmente sempre dominata e controllata, con tre uomini oltre i 20 punti: Kawhi Leonard (28, 8 rimbalzi e 4 assist), Paul George (26 e ...

NBA 2019-2020 : i risultati della notte (26 novembre). Lebron e i Lakers vincono a San Antonio - Giannis ne mette 50 e i Bucks respingono l’assalto dei Jazz : Ben 11 le partite che si sono svolte, questa notte, in NBA. Apre la vittoria di misura, 108-106, dei Brooklyn Nets sul campo dei Cleveland Cavaliers. Decisivi 23 punti e 9 assist di Spencer Dinwiddie e la doppia doppia da 22 punti (9/10 dal campo) e 21 rimbalzi di Jarrett Allen. Con il successo odierno, inoltre, i Nets vanno sopra il 50% di vittorie e, ora, possono vantare un record di 9-8. I Cavs, invece, sono fermi sul 5-12. vincono anche i ...