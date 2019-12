ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) “Laè l’alleanza di maggior successo nella storia perché cambia in quanto il mondo è cambiato”. Sono le parole con cui il Segretario generale della, Jens, ha chiuso ildi Londra e Watford per i 70 anni del Patto Atlantico. Il Segretario generale ha rivendicato i 130 miliardi di dollari in più stanziati dai Paesi membri dal 2016 a oggi per la difesa e l’impegno ad arrivare a 400 miliardi nel 2024. Ha inoltre evidenziato come i leader abbiano trovato un accordo su una serie di ulteriori impegni, inclusa “la deterrenza”, ma anche “un significativo dialogo” sulla Russia, la sollecitazione alla Cina a impegnarsi nei negoziati per “il controllo degli armamenti” e il rafforzamento dei piani di difesa comune dei confini dei Paesi baltici in Europa dell’est. Le parole di, raccontano di un lieto fine della ...

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Nato: Stoltenberg parla di vertice positivo, ma rimangono tensioni tra Macron, Erdogan e Trump. Il tycoon diserta la c… - Noovyis : (Nato: Stoltenberg parla di vertice positivo, ma rimangono tensioni tra Macron, Erdogan e Trump. Il tycoon diserta… - Noovyis : (Nato: Stoltenberg parla di vertice positivo, ma rimangono tensioni tra Macron, Erdogan e Trump. Il tycoon diserta… -