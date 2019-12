Nato | Macron | Trudeau e Johnson | ripresi di nascosto | ridono di Trump | “Il suo staff era

Al via il vertice Nato - Trump attacca Macron. E incontra Conte… : Londra, tensione alla NATO. Donald Trump attacca Macron (“In Francia le cose non stanno andando bene “) e incontra Giuseppe Conte. Trump bastona la Francia di Macron e incontra Giuseppe Conte. È unn vertice NATO male quello tra i grandi alleati. ad infiammare il grande incontro ci ha pensato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha attaccato con poca diplomazia il presidente della Francia Emmanuel Macron. NATO, ...

Nato - Macron attacca di nuovo Erdogan : “Turchia a volte lavora con gli alleati dell’Isis”. Ma Trump difende il presidente turco : Nonostante il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, abbia cercato di raffreddare il clima teso che si respira all’interno del Patto Atlantico, lo scontro iniziato qualche giorno fa tra il presidente francese, Emmanuel Macron, e quello turco, Recep Tayyip Erdogan, continua anche durante il vertice di Londra e Watford per i 70 anni della Nato (3-4 dicembre), il primo dopo l’offensiva turca nel nord-est siriano. Dopo aver ...

La Nato rischia di frammentarsi. Macron : è in stato di “morte cerebrale”. Trump : “Alcuni alleati non mantengono impegni” : Settant'anni e dimostrarli tutti. L'Alleanza atlantica, meglio conosciuta come Nato, si trova a un crocevia importante della sua storia e deve affrontare un momento di grandi divisioni interne che rischiano di frammentare ulteriormente un raggruppamento sempre più tenuto assieme con l'elastico. Oggi prende il via a Londra un summit di due giorni in cui i leader dei 29 componenti dovranno cercare di colmare le differenze. Le spinte centrifughe ...

Nato - Erdogan attacca Macron : “Sei in stato di morte cerebrale”. Parigi convoca ambasciatore : Il presidente turco Erdogan si scaglia contro Macron, dopo le critiche del capo di stato francese all’invasione turca nel nord della Siria. “Macron ha detto che la Nato è in stato di morte cerebrale. Macron, ascolta cosa ti dico dalla Turchia, lo dirò anche alla Nato: prima di tutto fai controllare la tua morte cerebrale“. Queste le dichiarazioni di Erdogan, pochi giorni prima del vertice Nato di Londra che segnerà i 70 anni ...

Emmanuel Macron - "la morte cerebrale della Nato". Le sue mani sull'Europa : gioco sporchissimo : Dopo aver copiato la Le Pen sullo stop agli immigrati, Emmanuel Macron si ispira ancora a destra per tirare a campare e copia il generale De Gaulle. «Quello che stiamo vivendo è la morte cerebrale della Nato», ha dichiarato il presidente francese in un' intervista concessa all' Economist. Leggi anch

"La Nato è in stato di morte celebrale". La diagnosi/sentenza di Macron - ma Merkel si dissocia : La Nato è in stato di “morte cerebrale”. È la diagnosi/sentenza del presidente francese Emmanuel Macron, che in un’intervista all’Economist denuncia la crisi di un’Alleanza Atlantica priva di coordinamento tra Europa e Stati Uniti, come è emerso chiaramente in occasione dell’intervento militare della Turchia – membro chiave dell’Alleanza – in Siria. “Stiamo vivendo ...

Macron : 'La Nato? Morte cerebrale' Ma la responsabilità è anche sua : Secondo Macron la Nato è in stato di "Morte cerebrale". Ma anche lui ha delle colpe, in primis lo stop all'allargamento ai Balcani. E la Serbia compra il sistema missilistico della Russia Segui su affaritaliani.it