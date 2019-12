Napoli | Llorente fornisce scorciatoie tattiche

Il Napoli : Llorente è in fuorigioco di un nulla - la sua doppietta viene vanificata dalla moviola del Video Assistant : La Società Calcio Napoli commenta sul suo sito la partita appena terminata al San Paolo. La squadra di Ancelotti è stata sconfitta dal Bologna di fronte al suo pubblico. Il Napoli mette l’accento sul Var che ha annullato il gol del pareggio di Llorente per fuorigioco. Questo il commento della società: “Finisce con il successo del Bologna al San Paolo. Al minuto 94 il VAR converte il pareggio in sconfitta annullando il gol del 2-2 di ...

Il Napoli crolla in casa col Bologna : annullato il pari di Llorente al 95? : Si affrontano quest'oggi alle 18 due delle squadre più in difficoltà del lotto di partecipanti al massimo campionato italiano, Napoli e Bologna: azzurri senza vittorie da...

Il Napoli crolla in casa col Bologna : annullato il pari di Llorente al 95? : Si affrontano quest'oggi alle 18 due delle squadre più in difficoltà del lotto di partecipanti al massimo campionato italiano, Napoli e Bologna: azzurri senza vittorie da...

Napoli-Bologna 1-0 live - Llorente porta avanti i partenopei! : Napoli-Bologna live – Il Napoli cerca riscatto, il Bologna continuità. Questa è Napoli-Bologna, gara delle 18 valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. I partenopei non vincono dal 19 ottobre e sono reduci dall’ottimo pareggio ottenuto in Champions League sul campo del liverpool. La squadra di Ancelotti vuole tornare a vincere e convincere in campionato per non perdere terreno dalle squadre coinvolte nella lotta ...

Live Napoli-Bologna 1-0 All'intervallo decide il gol di Llorente : Si affrontano quest'oggi alle 18 due delle squadre più in difficoltà del lotto di partecipanti al massimo campionato italiano, Napoli e Bologna: azzurri senza vittorie da...

LIVE Napoli-Bologna 1-0 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : Llorente porta in vantaggio i partenopei alla fine della prima frazione di gioco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.48 Partita di basso ritmo che viene sbloccata da una fiammata di Insigne che chiama alla risposta del portiere che lascia la palla a disposizione di Llorente che non sbaglia, Bologna che senza una punta di peso fa fatica a tenere il pallone davanti. A tra poco per il secondo tempo. 47′ fine primo tempo, Napoli-Bologna 1-0. 45′ Contropiede di Lozano che non passa il pallone e va al tiro, ...

Llorente gioca e segna. Napoli-Bologna 1-0 dopo 45 minuti di pazienza : Carlo Ancelotti ha sempre ragione. Schiera Fernando Llorente dal primo minuto e lui sblocca la partita al 41esimo del primo tempo. dopo una splendida azione di Insigne che percorre metà campo palla al piede, incrocia e sulla respinta di Skorupski Llorente si avventa e segna. È il gol dell’1-0. Fin qui il pareggio è sostanzialmente giusto anche se è ovviamente il Napoli a fare la partita. Subito dopo il gol, Lozano è egoista in contropiede ...

Napoli Bologna 1-0 LIVE : gol di Llorente : Allo Stadio San Paolo, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Napoli e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio San Paolo, Napoli e Bologna si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Bologna MOVIOLA 3′ Prima azione del Bologna – Ci prova Sansone, che dopo aver circumnavigato la difesa partenopea, incrocia. Ospina ...

Live Napoli-Bologna 1-0 Llorente sblocca il risultato col tap in : Si affrontano quest'oggi alle 18 due delle squadre più in difficoltà del lotto di partecipanti al massimo campionato italiano, Napoli e Bologna: azzurri senza vittorie da...

Napoli-Bologna - formazioni : in attacco Lozano-Llorente - gioca Insigne (Mertens in panca) : Napoli-Bologna formazioni: in attacco Lozano-Llorente. Carlo Ancelotti sorprende ancora. Ossia non sorprende più. I tifosi del Napoli non capiranno mai il suo modo di concepire il calcio. Lascia fuori Mertens e Callejon, gioca Insigne, ma davanti ci saranno Lozano e Llorente. Confermato il tridente di difesa Maksimovic Koulibaly Manolas. Probabilmente è un record la seconda panchina consecutiva di Callejon l’ex stakanovista. Ecco la ...

CorMez : Napoli-Bologna - Llorente scalpita. Ha chiesto ad Ancelotti di giocare di più : Fernando Llorente ha voglia di giocare, di dare il suo apporto al Napoli, di fare la differenza. Del resto lo spagnolo ha finora dimostrato di poter essere determinante, sia in termini di gol che di presenza fisica in campo. Ogni volta che è entrato in partita ha consentito al Napoli di avere dalla sua più forza fisica e più potenza. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che anche oggi, contro il Bologna, lo spagnolo vorrebbe fare il ...

CorSport : Napoli-Bologna - torna Callejon. Riposo per Zielinski o Fabian. Ipotesi Llorente in attacco : Domani il Napoli incontrerà il Bologna al San Paolo. Ieri, in allenamento, la rosa è stata divisa in due gruppi, impegnati a svolgere diverse esercitazioni tecniche e un lavoro finalizzato al possesso palla, scrive il Corriere dello Sport. Poi la solita partitina. Oggi ci sarà una nuova seduta di prove tecnico-tattiche che aiuteranno a chiarire il quadro circa la formazione che Ancelotti deciderà di schierare in campo. In porta ci sarà con ogni ...

Live Liverpool-Napoli 1-1 Esce uno stanco Lozano per Llorente : Anfield Road rappresenta l?amarezza più grande per Carlo Ancelotti nella sua esperienza al Napoli. Quasi un anno fa, l?11 dicembre 2018, sul piede di Milik e sui guanti di Alisson...

Live Milan-Napoli 1-1 Ancelotti gioca la carta Llorente : Si affrontano a San Siro Milan e Napoli, due delle squadre più in crisi dell'intero lotto di partecipanti al campionato di Serie A. I rossoneri hanno raccolto solo 13 punti nelle prime 14...