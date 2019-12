Napoli | agente Kumbulla | «Giuntoli lo apprezza»

calcionews24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) L’diha parlato dell’interesse del: «Il ragazzo piace a molti club, so chelo» Marashè una delle rivelazioni dell’Hellas Verona. Il difensore potrebbe lasciare i gialloblù già nel corso del mercato di gennaio, con ilin pole. A confermare l’interesse è l’Gianni Vitali. «Il ragazzo piace a parecchi club. Ilè una squadra fantastica, l’interessamento di una società del genere fa piacere. Conoscoda anni, è un grande direttore. So chetanto, ma non c’è stata nessuna telefonata tra noi», ha detto a Radio Kiss Kiss. Leggi su Calcionews24.com

