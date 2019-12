Muore senza eredi e lascia sei milioni di euro al Comune

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Morta all’età di 88 anni, Carla Giuliani hato tutto il suo patrimonio aldi Treviglio, in provincia di Bergamo. Unico vincolo, così come scritto nel testamento, che soldi e terreni vengano destinati alla realizzazione di abitazioni per non vedenti e altri disabili.seidialUna pensionata di Treviglio, Carla Giuliani, è morta nei giorni scorsi all’età di 88 anni in seguito ad un malore improvviso. Erede della Drogheria Giuliani a Treviglio, il padre veniva chiamato Gambù in quanto aveva una menomazione ad una gamba. Chiunque si recasse nella sua bottega, collocata all’inizio di via Roma, angolo viale Vittorio Emanuele, oggi viale del Partigiano, infatti, diceva di andare alla Drogheria del Gambù. A distanza di anni, la figlia di Achille Giuliani, morta a 88 anni, ha deciso dire tutti i suoi beni aldi Treviglio. ...

