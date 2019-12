Mulan | il nuovo poster del film Disney | domani un trailer inedito!

movieplayer

(Di mercoledì 4 dicembre 2019), illive-action della, ha unin attesa delinedito che verrà presentato, illive-action della, ha unin attesa del debutto delinedito previsto nella giornata di. L'immagine promozionale mostra la protagonista interpretata da Liu Yifei pronta a entrare in azione nella nuova versione della storia che debutterà nei cinema americani il 27 marzo. Girato tra Nuova Zelanda e Cina e in arrivo a marzo 2020,è diretto da Niki Caro a partire da una sceneggiatura scritta da Rick Jaffa, Amanda Silver (Jurassic World, Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick), Elizabeth Martin e Lauren Hynek, basata a sua volta sul ...

