Morte in culla | ecco il test della “nanna sicura” che può salvare la vita ai nostri

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Parte oggi dalla Toscana la campagna per promuovere ilsulle Regolenanna sicura ideato dall’associazione Semi per la Sids, per ridurre il rischio diin(Sids è l’acronimo di Sudden infant death syndrome). Si tratta di un ‘infogame’, un questionario interattivo che consiste in ungratuito di autovalutazione sulle regolenanna sicura.Ilè stato presentato stamani, nel corso di una conferenza stampa in Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze, da Allegra Bonomi, presidente Semi per la Sids onlus, Ada Macchiarini, segretario Semi per la Sids onlus, Raffaele Piumelli, responsabile Centro Sids Aou Meyer, Firenze. Per la Regione era presente Cecilia Berni, responsabile per la programmazione e monitoraggiorete regionale delle malattie rare e dei difetti congeniti erete dei punti nascita epediatria ...

